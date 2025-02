Caso de tuberculose leva a detenção em hospital

Autoridades foram chamadas a intervir para garantir o encaminhamento de um indivíduo com doença contagiosa e que não se queria tratar. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 11 de Fevereiro.

Já o maior destaque gráfico da primeira página vai para "Desvendar a ‘Inteligência Artificial Generativa’". Conferência do DIÁRIO decorre a 27 de Março e contará com especialistas de renome. A propósito, a UMa prepara-se para lançar licenciatura em Engenharia Física e Computacional.

"Estacionamento empatado" é o tema da rubrica 'No Resto De' desta terça-feira. Anunciada em Outubro de 2021, a obra do parque coberto no hospital dos Marmeleiros está agora dependente de orçamento e da vontade do futuro governo.

"Campeões com asas" merecem destaque no Desporto. Cerca de 100 aves madeirenses conquistaram 25 medalhas no ‘Mundial’ de Ornitologia. Criadores lamentam falta de apoios para competir.

Na Entrevista de hoje: "Perfeccionismo reforça 'síndrome do impostor'. “A confiança constrói-se com a prática”, explica a psicóloga clínica Filipa Jardim da Silva, que lança sábado o seu livro, na Madeira.

