Mais seis turistas apanhados pela Polícia Florestal em percurso encerrado

Mais seis turistas foram apanhados ontem pela patrulha do Corpo de Polícia Florestal do IFCN a traspassarem barreira metálica (como se vê na foto) e a percorrerem percurso encerrado.

Além do perigo evidente, os agentes identificaram estes 6 turistas que "percorreram a secção encerrada do Percurso Classificado PR1 - Vereda do Areeiro", ou seja é o percurso que faz ligação entre o Pico do Areeiro e o Pico Ruivo.

"Os turistas não respeitaram a sinalética de encerramento e transpuseram a porta existente, sendo que 4 deles foram interceptados na zona do Pico Ruivo e 2 na zona do Pico do Areeiro", conta uma nota da Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, que tutela a Polícia Florestal.

"O expediente contraordenacional segue agora os seus trâmites processuais", informa ainda, continuando o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza a reiterar a "importância para o cumprimento da sinalização existente".