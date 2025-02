Marella Explorer no Funchal com 1.872 passageiros

O navio de cruzeiros Marella Explorer regressou esta quarta-feira, 5 de Fevereiro, ao Porto do Funchal para a habitual escala semanal, no âmbito dos cruzeiros semanais que o navio está a realizar pelas ilhas da Madeira e das Canárias.

Proveniente de Lanzarote, o navio fica na Madeira durante 11 horas, partindo pelas 18 horas, com destino a La Gomera. A bordo viajam 1.872 passageiros e 784 tripulantes.

O cruzeiro começou em Tenerife, no passado dia 31 de Janeiro, com escalas em cinco ilhas das Canárias e na Madeira. Termina no porto de origem, na próxima sexta-feira.