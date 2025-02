Perfil falso de militar da GNR motiva alerta aos madeirenses

A Guarda Nacional Republicana (GNR) informou na sua página oficial que alguém está a fazer passar-se por um militar da GNR, utilizando um perfil falso nas redes sociais.

Por este motivo, pede à população para verificar sempre a autenticidade do perfil. “Quando encontrar um vendedor online que usa fotos de um militar ou qualquer pessoa conhecida, faça uma pesquisa reversa de imagem (usando ferramentas como o Google Imagens ou TinEye). Isso pode ajudá-lo a descobrir se as fotos realmente pertencem ao indivíduo que alega ser o vendedor ou se são imagens retiradas de outras fontes, o que pode ser um sinal de fraude”, alerta, de forma a evitar estas fraudes.

A GNR deixa ainda outras recomendações: “Pesquise o histórico do vendedor: se o vendedor usa um perfil falso para vender equipamentos, verifique a página ou o site onde ele está a promover os produtos. Pesquise o nome do perfil nas redes sociais ou em fóruns. Muitas vezes, vítimas anteriores podem compartilhar suas experiências, alertando sobre possíveis fraudes; Desconfie de produtos e preços fora do comum”.