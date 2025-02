Quase 12 mil pessoas chegaram a bordo do 'Azura' e do 'AIDAcosma'

O 'Azura' e O 'AIDAcosma' estão hoje no porto do Funchal, como habitualmente à segunda-feira, trazendo 11.884 pessoas, das quais 9.274 são passageiros.

Os dois navios encontram-se posicionados nesta área atlântica e estão a fazer cruzeiros de 7 e 14 noites pelas ilhas da Madeira e das Canárias, com início e final, em Tenerife.

No caso do 'AIDAcosma', chegou de Las Palmas, nesta madrugada, com 6.261 passageiros e 1.448 tripulantes, tendo a sua partida agendada para as 23 horas, para Tenerife, onde termina a viagem no próximo dia 5.

Já o 'Azura' veio de Tenerife, com 3.013 passageiros e 1.162 tripulantes. Está a realizar uma escala de 16 horas na Madeira e tem saída prevista para as 21h30, com destino a La Palma, no âmbito do cruzeiro de 14 noites iniciado a 25 de Janeiro e que termina a 8 de Fevereiro.