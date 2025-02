Três navios no Porto do Funchal movimentam mais de 14 mil pessoas

Os três navios que estão hoje no Porto do Funchal, Azura, AIDAcosma e o AIDAsol que acabou de acostar no cais norte, trazem à Madeira 14.246, das quais, 10.975 são passageiros.

"O AIDAsol está a finalizar um cruzeiro de 117 noites, iniciado a 23 de Outubro, em Hamburgo, com escalas na Corunha, Grã-Canária, Cabo Verde, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Polynesia, Nova Zelândia, Austrália, Ilhas Mauricias, Ilha de Reunião, África do Sul, Namibia, Cabo Verde, Tenerife, agora, no Funchal, seguindo-se Lisboa, Porto, Portland e Hamburgo, onde termina a viagem a 17 de Fevereiro", revela a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.

Viaja com 2.024 passageiros e 633 tripulantes. Faz uma escala de 9 horas na Madeira e sai às 20h00 para a capital portuguesa.

Os outros dois navios, posicionados na rota da CAI, Cruise Atlantic Islands, são clientes habituais do Porto do Funchal, às segundas-feiras.

"O AIDAcosma traz a bordo, 5.947 passageiros e 1.467 tripulantes e está a realizar um cruzeiro de 07 noites pela Madeira e 04 ilhas das Canárias que iniciou a 5 de Fevereiro, em Tenerife, e acaba no porto de origem, nesta quarta-feira. Fica 17 horas na Madeira e tem partida marcada para as 22h30, com destino a Tenerife", acrescenta.

Revela ainda que "Para Las Palmas, segue o Azura, às 21h30, após uma escala de 15 horas na Madeira, no âmbito do cruzeiro de 14 noites que começou, em Tenerife, a 1 de Fevereiro e termina no próximo sábado no mesmo porto, com escalas, além do Funchal, em cinco ilhas das Canárias".

A bordo, viajam 3.004 passageiros e 1 171 tripulantes.