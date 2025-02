Três navios da rota da CAI trazem quase 9.500 pessoas ao Funchal

Estão hoje atracados no Porto do Funchal três navios da rota da CAI (Cruise Atlantic Islands), que em conjunto estão a movimentar 9.458 pessoas, das quais 7.061 são passageiros, revelou a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.

São eles: o 'Marella Explorer', que chegou esta manhã; o 'Mein Schiff 7', que acostou ontem à noite e o 'AIDAblu', que acostou na manhã de ontem.

Os três navios estão a realizar cruzeiros de 7, 12 e 14 noites, entre a Madeira e Canárias, com escalas também em Marrocos no caso do 'Mein Schiff 7' e 'AIDAblu'.

Proveniente de Lanzarote, o 'Marella Explorer' traz 1.859 passageiros e 786 tripulantes. Fica 11 horas na Madeira e parte às 18 horas para La Palma, no âmbito do cruzeiro de 7 noites iniciado no passado dia 7, em Tenerife, com escalas em cinco ilhas Canárias e na Madeira. A viagem termina no porto de origem a 14 de Fevereiro.

Por seu turno, 'Mein Schiff 7' chegou de Fuerteventura, com 2.944 passageiros e 985 tripulantes a bordo. Pernoita na Madeira novamente e parte amanhã, pelas 14 horas, com destino à ilha de La Palma. Este cruzeiro de 14 noites que teve como ponto de origem Las Palmas, no passado dia 2 de Fevereiro, faz escala em seis ilhas das Canárias, na Madeira e também em Agadir.

Um itinerário semelhante tem o 'AIDAblu' que está a realizar um cruzeiro de 12 noites que teve Las Palmas como porto de origem, a 2 de Fevereiro. O itinerário termina no mesmo porto dia 16. A bordo, seguem 2.258 passageiros e 626 tripulantes. Pelas 18 horas, o navio parte para Fuerteventura, após uma escala de 35 horas no Porto do Funchal.