Apenas 385 condenados por mortes na estrada

Bom dia. Nesta sexta-feira, 14 de Fevereiro de 2025, os jornais nacionais apresentam várias notícias de interesse. Mas aquela que mais se destaca é a constatação que apenas 1 em cada 4 condutores que causaram mortes ao volante foram condenados pela justiça.

No semanário Expresso:

- "EUA aumentam ações antidroga em Portugal"

- "As guerras ministeriais por trás da remodelação"

- "Joana Vasconcelos à conquista de Madrid"

- "Indústria têxtil investiga importações chinesas"

- "Técnicos propõem ULS Universitárias a responder a três ministros"

- "Caso Tutti-Frutti. 'Há um pide em cada esquina'. Entrevista a Carlos Eduardo Reis, deputado do PSD acusado de corrupção"

- "Há cada vez mais pessoas a construir casas ilegais"

- "Eleições na Alemanha: reportagem onde o sonho da imigração se desfez"

- "Trump tira Europa da negociação sobre a Ucrânia"

- "Em 20 anos, pouco foi feito para erradicar amianto"

- "Candidata chumba para a justiça da UE. À segunda não foi de vez. Depois do chumbo ao nome de Gonçalo Almeida Ribeiro, desta vez foi o nome de Sofia Pais, candidata pelo Governo para juíza no Tribunal de Justiça da União Europeia, a não passar pelo comité de avaliação"

- "Rosa Mota continua a recuperar"

- "Hamas vai libertar mais reféns"

No semanário Nascer do Sol:

- "Revolução no SNS prevê ajuda entre universidades e hospitais"

- "Autárquicas. Montenegro pode complicar a vida a Moedas em Lisboa"

- "Franceses são os mais bem colocados para a compra do novobanco"

- "Entrevista ao economista Pedro Brinca. 'Portugal acha que penalizar a criação de riqueza não faz mal nenhum'"

- "Amanhã. O futuro da mobilidade sustentável numa conferência em parceria com a Câmara de Oeiras"

- "Euronews. Ucrânia: uma paz (in)justa à vista?"

- "Marta Pereira da Costa. Levar a guitarra portuguesa ao mundo"

- "CDS não exclui apoiar almirante mas ainda espera por Portas"

- "Mendes visita universidades e vai ter Liberato e Duarte Marques na equipa"

- "Zahi Hawass [arqueólogo e ex-ministro das Antiguidades do Egito]. 'Já não há espaços em branco. Hoje sabemos tudo sobre a construção das pirâmides'"

No Correio da Manhã:

- "Novo governante pagou 200 mil euros ao escritório de Montenegro. Polémica com Secretário de Estado da Administração Local"

- "Silvério Regalado contratou serviços a sociedade do atual primeiro-ministro na câmara de Vagos"

- "Génio da informática assusta-se com oferta de milhões. Descobriu falha no ChatGPT e deu 30 mil euros à família"

- "Lesionado. Benfica teme paragem de Di María"

- "FC Porto 1 Roma 1. Dragão de Anselmi sem fogo"

- "Sporting. Gyokeres perde mercado"

- "Caçado por base de dados. ADN trama homicida de idoso em Alcobaça"

- "Vidente de Fátima. Irmã Lúcia mais perto dos altares da igreja"

- "Doentes coronários. Mais de 4 mil tratamentos ao coração em 2024"

- "Freguesias. Veto de Marcelo trava reposição de 302 juntas"

- "Crime na Amadora. Mata 'ex' e simula morte acidental"

No Público:

- "PSD quer que políticos sejam avisados quando consultam o seu património"

- "Teatro. Tiago Rodrigues declara morte à morte"

- "Custam 30 milhões. Portugal terá dois centros para reter imigrantes antes da expulsão"

- "Peritos recomendam. Mais dinheiro para hospitais que também são universidades"

- "Violência doméstica. Estado triplica gastos com apoio judiciário a vítimas"

- "Federação vai a votos. O futuro da FPF decide-se entre dois perfis opostos"

- "Guerra comercial. EUA avançam com taxas reciprocas em nova ofensiva proteccionista"

- "Guerra na Ucrânia. Trump oferece a Putin a vantagem nas negociações"

No Jornal de Notícias:

- "Houve 385 condenados em cinco anos por matarem ao volante"

- "FC Porto 1-1 Roma. Todas as decisões vão dar a Roma"

- "Ciclismo. Iúri Leitão campeão europeu na corrida por pontos"

- "Chega. Deputado investigado por denúncia de violação a menor. Pedro Pessanha diz ser uma cabala"

- "Poder local. Autarcas criticam veto de Marcelo à desagregação de freguesias"

- "Superior. Ministro quer travar 'facilitismo' na criação de doutoramentos"

- "Aeroportos. Recorde de passageiros com britânicos em destaque"

- "Vila do Conde. Dez vezes mais candidatos do que casas para entregar"

- "Média. JN volta a ser o jornal mais lido na Internet"

No Diário de Notícias:

- "Governo vai convocar mais 210 mil pessoas para renovar título CPLP"

- "Ameaça. Casas ardidas em 2017 reconstruídas em locais de alto perigo de incêndio. Nova Lei dos Solos ignora este risco"

- "Carlos Paredes. Centenário do guitarrista dos mil dedos"

- "Bolhão e Intermodal. Câmara do Porto arrisca pagar cerca de dez milhões de euros em litígios com construtoras"

- "Venda do Novobanco. Estado e FdR podem encaixar 400 milhões de euros. Valor abate à dívida pública"

- "SNS viola lei. 'Interrupção de gravidez? Só pode fazer até às duas semanas'"

- "Guerra comercial. Trump confirma tarifas recíprocas com União Europeia na mira"

- "Liga Europa. Empate com a Roma (1-1) no Dragão deixa tudo em aberto no 'play-off'"

- "A arte da chapa quente. As casas certas para provar 'smash burguers', tradicionais e reinventados, no pão ou em 'croissant'"

No Negócios:

- "Novo Banco fica em Lisboa caso avance para a bolsa"

- "Paz na Ucrânia só com Zelensky e a Europa"

- "Justiça desbloqueia lei que estava a travar escrituras de imóveis"

- "Financiamento. Sauditas vão apoiar Banco de Fomento"

- "Indústria. Ex-CEO da Altice ajuda CIP a pensar próximo OE"

- "Entrevista a Maria João Guardado Moreira [académica]. 'É preciso uma educação para o envelhecimento'"

No Jornal Económico:

- "Burocracia do IAPMEI atrasa investimento de 100 milhões"

- "Não quer ser Ronaldo, prefere ser o Isaías da publicidade. Hugo Veiga, o criativo português mais premiado de sempre, esteve fora do país 20 anos e voltou para gerir uma agência global da WPP"

- "Alimentos. Exportações nacionais batem recorde em 2024. Europa resiste aos transgénicos de Trump"

- "Estado só pode vender até 7,5% do capital no IPO do Novobanco"

- "Para evitar aço chinês UE provoca sobressalto nos custos industriais"

- "Mercadona abre 10 novas lojas e chega à cidade de Lisboa"

- "Portugal é o 11.° maior beneficiário de financiamento do BEI"

- "Garantia pública está a puxar pelos preços das casas"

No O Jogo:

- "FC Porto 1-1 Roma. Vivos no Olímpico. Golo de Francisco Moura e exibição na segunda parte mantêm dragões vivos no 'play-off' que se decide no estádio da capital italiana"

- "Martín Anselmi - 'Jogar com calma não significa sem ritmo'; Diogo Costa 'é treino diário a bater bolas'"

- "Ciclismo. Iúri Leitão deu festival para ser campeão. Medalha de ouro nos Europeus de pista"

- "FPF. Dia da decisão: Proença ou Lobo"

- "Benfica. Di María e Aursnes lesionados. Argentino revela oferta de milhões da Arábia Saudita"

- "Sporting. Recurso por Diomande. Central punido com dois jogos de suspensão e Matheus Reis um/ Morita vai falhar cinco partidas"

- "Andebol. Sporting vence Pelister. Leões são segundos na Liga dos Campeões"

No A Bola:

- "FC Porto 1-1 Roma. Vemo-nos em Roma. Equilíbrio total no 'intervalo' da eliminatória"

- "Benfica. Pavlidis supera Gyokeres em 2025. Por agora, vai em 8-7 um dos duelos mais interessantes da época/ Di María pára um mês, Aursnes duas semanas"

- "Sporting. Leões recorrem dos castigos a Diomande e Matheus Reis"

- "Ciclismo. Novo ouro para Iúri"

E no Record:

- "Sporting. Abram alas. Gyokeres volta ao onze"

- "Sporting. Lesão na perna esquerda. Morita regressa em março"

- "FC Porto 1-1 Roma. Dragão engasgado. Golo de Moura evita o pior"

- "Benfica. Di María pára um mês. Argentino tem lesão muscular"

- "Entorse no joelho esquerdo. Aursnes inativo duas semanas"

- "Hoje é dia de eleições. FPF vai a votos"

- "Andebol. Sporting 30-24 Pelister. Leão sobe a 2.º na Champions"

- "Ciclismo. Europeus de Pista. Iuri Leitão leva o ouro"