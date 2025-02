CDS quer recuperação de estradas regionais e de percursos pedestres recomendados

O CDS acredita ser necessário um investimento na recuperação dos percursos pedestres recomendados. O partido aponta que muitos estão "em péssimo estado" e alguns estão mesmo encerrados.

O CDS defende ainda a "realização de obras nas levadas melhorando-as com segurança e sinalização, a recuperação dos caminhos reais e das antigas estradas regionais, a requalificação de miradouros e património esquecido e o estabelecimento de rotas temáticas sobre as culturas do vinho, da banana, da cana-de-açúcar e outras ligadas ao património religioso e ao património imaterial".

Para os centristas, é preciso diversificar os atractivos, "para oferecer melhor qualidade a quem nos procura e não pôr em causa a vida dos residentes". "O crescimento do turismo para as ilhas da Madeira e do Porto Santo é positivo, mas precisamos de organizar e gerir melhor o nosso destino", indica.