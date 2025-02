Rubina Leal diz que "apenas os municípios e os governos PSD têm construído e atribuído fogos"

O PSD, através de Rubina Leal, afirmou hoje que "apenas os municípios e os governos PSD têm construído e atribuído fogos". Os social-democratas estiveram no Complexo Habitacional das Eiras com o intuito de reafirmar que a habitação é uma das grandes prioridades do Governo Regional.

Na ocasião, o PSD referiu que tem vindo a promover, soluções habitacionais para as famílias jovens e para a classe média. "Não tenhamos dúvidas que, para o PSD, as políticas públicas de habitação estão no centro das suas prioridades", afirmou Rubina Leal.

A candidata acrescentou que "no ano de 2024 foram atribuídos 146 fogos, neste ano serão atribuídos mais 440 fogos, um número recorde de famílias da Região Autónoma. Portanto, aquilo que nós assistimos é a um ciclo governativo que coloca no centro das suas prioridades as políticas de habitação, onde teremos mais de 800 fogos que serão atribuídos às nossas famílias e aos nossos jovens."

"Outros que estão constantemente a prometer habitação, não fizeram uma única casa. Em Santa Cruz, por exemplo, durante os últimos 12 anos, a oposição não construiu nenhuma habitação", apontou a social-democrata.

O PSD reafirma o compromisso com a habitação, garantindo que vai continuar a trabalhar para que mais famílias tenham acesso a uma casa condigna, perspectivando, no próximo mandato, a construção de mais 1.500 habitações.