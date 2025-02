Roupa sempre num ‘brinquinho’ com a máquina de lavar da Bosch, agora por apenas 559 euros

Está a notar que a sua máquina de lavar já não oferece o desempenho que a sua rotina exige? Se os sinais de desgaste se têm tornado evidentes, pode ser o momento de investir numa opção mais moderna.

Fique a conhecer a Bosch WUU24T71ES, disponível na Raimundo Ramos e, por tempo limitado, em promoção por apenas 559 euros.

Este electrodoméstico foi pensado para lhe transmitir a confiança que precisa para lavar até as roupas mais sensíveis sem comprometer a qualidade, preservando as fibras, cores e texturas dos tecidos.

A máquina oferece uma capacidade até 9 kg. É perfeita para famílias ou para quem tem uma rotina intensa de lavagens. Além disso, a centrifugação a 1200 rotações por minuto garante que as peças saem mais secas.

Outra vantagem é que integra o motor EcoSilence. Para não falar da tecnologia ActiveWater, que ajusta automaticamente o consumo de água conforme a carga. E se por acaso se esquecer de uma peça no cesto da roupa, a função Pausa+Carga permite que a adicione mesmo depois do início do ciclo. O sensor 3G trabalha para estabilizar a máquina durante a centrifugação, minimizando vibrações e ruído. Já se precisa de flexibilidade, a programação diferida até 24 horas possibilita iniciar a lavagem na hora que melhor lhe convier.

Para maior segurança, a Bosch WUU24T71ES conta também com mecanismos de protecção contra fugas de água, reconhecimento de espuma e ainda um sinal acústico que deixa o aviso quando o ciclo termina.

Aproveite já esta oferta especial, disponível na Raimundo Ramos. Garanta o melhor para a sua roupa e para a sua carteira.

Raimundo Ramos - Experiência, Profissionalismo e Rigor

Estrada Da Adega N.º 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Telefone: 924 171 510

Email: [email protected]

Visite o Facebook e o site para ficar a conhecer melhor os produtos da empresa!

Clothes always in tip-top shape with the Bosch washing machine, now for just 559€

Have you noticed that your washing machine is no longer delivering the performance your routine demands? If signs of wear have become evident, it might be time to invest in a more modern option.

Discover the Bosch WUU24T71ES, available at Raimundo Ramos and, for a limited time, on promotion for just 559 euros.

This appliance has been designed to give you the confidence to wash even the most delicate items while preserving the fibres, colours, and textures of your fabrics. With a capacity of up to 9 kg, it is ideal both for families and for those with a busy laundry schedule. The 1200 revolutions per minute spin cycle ensures that your clothes come out drier.

Another standout feature is the EcoSilence motor, which combines power with quiet operation. The ActiveWater technology automatically adjusts water consumption according to the load, promoting efficiency and cost savings. And if you happen to forget an item in the laundry basket, the Pause+Load function allows you to add it even after the cycle has started. The 3G sensor stabilises the machine during the spin cycle, minimising vibrations and noise, while the delay start option of up to 24 hours lets you begin your wash at a time that suits you best.

For added safety, the Bosch WUU24T71ES also features leak protection mechanisms, foam recognition, and an acoustic signal that alerts you when the cycle is complete.

Take advantage of this special offer at Raimundo Ramos and secure the best for your clothes and your wallet!

Visit Raimundo Ramos and see it for yourself! After all, an organized kitchen is the first step to a more peaceful life.

Raimundo Ramos - Experience, Professionalism and Rigour

Estrada Da Adega N.º 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Mobile: 924 171 510

Email: [email protected]

Visit Facebook and the website to learn more about the company’s products.