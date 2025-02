Estradas sem congestionamentos

Bom dia. Manhã de quinta-feira sem qualquer problema neste início de dia. Nem sequer na Via Rápida, local habitual de congestionamentos.

A excepção é na Cancela, seja na Via Rápida, seja na 'estrada do Aeroporto', mas nada comparado com o habitual mais parado do que a andar.

No entanto, estando ainda cedo. É importante que os condutores tenham em atenção a necessidade crucial de se manter as devidas distâncias sobretudo quando está a 'estrada livre', primeiro princípio para evitar acidentes.

O outro é a velocidade adequada às condições da estrada e aos limites impostos por lei, mas também é crucial atenção redobrada às manobras dos outros condutores.

Boa quinta-feira.