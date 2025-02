Queda de rochas provoca danos no Posto de Recepção de Pescado da Madalena do Mar

A manhã desta quarta-feira ficou marcada por um incidente na Madalena do Mar, onde a queda de rochas no talude sobranceiro ao Posto de Recepção de Pescado, provocada pelos rocheiros do Governo Regional, causou danos avultados na infra-estrutura.

A operação e o deslizamento de pedras surpreendeu moradores locais, gerando incredulidade e também preocupações porque consideram que a segurança da infra-estrutura não foi tida em conta com medidas mitigadoras através de colocação de barreiras ou pneus que tivessem evitado prejuízos significativos.

A situação torna-se ainda mais polémica devido ao facto de que, em 2019, nas vésperas das eleições regionais, foi realizada uma requalificação no local, custando aos cofres da Região mais de 100 mil euros, conforme é possível verificar na plataforma dos contratos públicos. A obra, que visava melhorar o espaço, agora é alvo de críticas, com várias vozes a questionarem se esta operação não deveria ter acontecido nessa data.

O incidente levanta igualmente preocupações sobre a estabilidade do talude e a necessidade de medidas adicionais para prevenir novos desmoronamentos, todavia a controvérsia já está instalada. O DIÁRIO já solicitou um pedido de informação ao Governo Regional.