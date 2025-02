JPP apenas reajusta posições entre os dez primeiros candidatos

Como esperado, a lista do JPP às eleições Regionais de 23 de Março repete os candidatos das últimas Regionais (Maio de 2024) nos lugares elegíveis, apenas com algumas trocas de posição na lista, procurando desde já respeitar a norma da paridade, pese embora esta ainda não esteja em vigor nas próximas eleições.

Assim, a alteração mais relevante é protagonizada pela presidente do partido, Lina Pereira, que sobe três lugares, passando da 6ª posição para o 3º lugar, ‘ultrapassando’ Patrícia Spínola e fazendo ‘cair’ Paulo Alves para o 4º lugar. Por sua vez Patrícia Spínola, que fora no 5º lugar nas Regionais anteriores, recua uma posição, o mesmo acontecendo com Rafael Nunes, que desce da 4ª para a 5ª posição na lista a ser formalmente entregue esta sexta-feira, dia 7, do Palácio da Justiça.

Como já noticiado pelo DIÁRIO em primeira mão, os irmãos Sousa, Élvio e Filipe, encabeçam a lista de candidatos do JPP às Regionais, novamente antecipadas.

Com a adopção da paridade, a composição da lista liderada por Élvio Sousa (arqueólogo, 51 anos), tem como número 2 o atual presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa (autarca, 60 anos) e em 3º lugar, a presidente do partido, Lina Pereira (assistente social, 38 anos). Seguem-se Paulo Alves (professor, 53 anos), Rafael Nunes (biólogo, 39 anos), Patrícia Spínola (professora, 45 anos), Miguel Ganança (professor, 51 anos), Luís Martins (professor, 53 anos), Jéssica Teles (gestora cultural, 31 anos) a coordenadora da Juventude do partido e Carlos Silva (professor, 50 anos) na 10ª posição.