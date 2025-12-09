Formação chegou a mais de meio milhar de ajudantes domiciliárias

Os cuidados centrados na pessoa idosa foram o tópico central de uma formação promovida pela Associação Causa Social, que chegou a 520 ajudantes domiciliárias.

Esta tarde, no auditório do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM), foram entregues os últimos 115 certificados, numa cerimónia presidida pela Secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, e que contou com a presença da presidente do ISSM, Nivalda Gonçalves, da presidente da Causa Social, Maria Martins.

Na cerimónia, marcaram também presença os responsáveis por ministrar esta formação assente em quatro módulos centrais: cuidados de higiene e conforto, mobilidade e transferências, demências e princípios básicos do cuidar, cuidados centrados na pessoa idosa e contexto, desafios, prática profissional e ética profissional.

Em dia de celebração, Paula Margarido enfatizou a importância do trabalho das ajudantes domiciliárias, garantindo que o Governo Regional está a trabalhar empenhadamente no reforço das condições salariais para estas profissionais, através da Convenção Colectiva, um compromisso assumido pela secretária regional desde o início do seu mandato.

"Vocês são a luz na vida de todos aqueles que cuidam, com carinho, com afecto e também com os conhecimentos que adquirem em formações como esta que agora concluíram", sublinhou a governante.

A cerimónia encerrou com uma mensagem de reconhecimento às IPSS envolvidas, ao ISSM e aos formadores, reafirmando que "o futuro dos cuidados na Madeira constrói-se com qualidade, humanidade e compromisso", numa área onde o trabalho conjunto "faz toda a diferença na vida dos idosos acompanhados diariamente".

De referir que esta formação, iniciada em Outubro, reuniu profissionais do ISSM e de várias instituições, como o Centro Social Paroquial de São Bento, a Santa Casa da Misericórdia da Calheta, o Centro Social Paroquial da Graça, o Centro Social Paroquial de Santo António e a ASC Solidária.