Capela do Corpo Santo vive manhã de Domingo com celebração especial

No próximo domingo, 14 de Dezembro, a freguesia de Santa Maria Maior volta a viver um dos seus momentos religiosos mais significativos, mais concretamente na Capela do Corpo Santo.

A partir das 9h30, o Sacrário sairá em cortejo desde a Igreja de Santa Maria Maior (Socorro), num percurso marcado pela presença da Banda Municipal da Ribeira Brava.

À chegada à Capela do Corpo Santo, terão lugar os atos litúrgicos previstos para esta celebração: a Bênção do Sacrário, a Bênção do Presépio, seguindo-se a Celebração da Eucaristia.

A missa contará igualmente com a participação musical da Banda Municipal da Ribeira Brava, que interpretará os cânticos da celebração.