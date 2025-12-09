Putin garante que Rússia continuará ofensiva até conquistar Donbass

O Presidente russo, Vladimir Putin, garantiu hoje que a Rússia continuará a ofensiva militar na Ucrânia até alcançar os seus objetivos, incluindo a conquista da região do Donbass, que classificou como "território histórico russo".

Numa teleconferência com membros do Conselho de Direitos Humanos ligado ao Kremlin, Putin disse que a Rússia procura pôr fim ao conflito, mas que tem sido empurrada a continuá-lo para cumprir os objetivos da chamada "operação militar especial".

"Vamos certamente levar este problema à sua conclusão lógica, até que os objetivos sejam alcançados", afirmou o líder russo.

Referindo-se ao Donbass, principal alvo da ofensiva russa, Putin explicou que a região "é importante" e insistiu que pertence historicamente à Rússia.

As declarações surgem depois de o Presidente russo ter afirmado, na semana passada, que as forças russas libertariam o Donbass se os militares ucranianos não se retirassem do território.

A retirada ucraniana do Donbass, a renúncia à adesão à NATO e às garantias de segurança, bem como a questão de reparações pós-guerra, continuam entre os principais pontos de divergência nas tentativas de negociação.

Nos últimos dias, registaram-se contactos diplomáticos envolvendo o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, que se encontrou com Putin em Moscovo, e com o negociador ucraniano Rustem Umerov, em Miami, sem que tenha sido alcançado qualquer acordo até ao momento.