Ministra da Saúde garante que SNS está preparado para aumento de casos de gripe

A ministra da Saúde garantiu hoje que o Serviço Nacional de Saúde está preparado para responder ao aumento dos casos de gripe que se prevê para as próximas semanas e revelou que quase 2,3 milhões de pessoas estão vacinadas.

"Posso assegurar que as nossas instituições estão preparadas e articuladas, desde os hospitais e centros de saúde ao INEM, à Direção-Geral da Saúde e ao Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, e à Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, para dar a melhor resposta possível aos portugueses, desde a prevenção até ao tratamento", disse Ana Paula Martins.

Numa conferência de imprensa no Ministério da Saúde, em Lisboa, sobre o aumento da atividade gripal, a ministra adiantou que em Portugal, à semelhança do que tem acontecido noutros países da Europa, regista-se "uma atividade gripal crescente nas últimas semanas, já com impacto visível nas unidades de saúde".

Segundo a ministra da Saúde, o "impacto será mais intenso nas próximas semanas", tendo em conta que a "época gripal começou cerca de um mês mais cedo do que é habitual", o que poderá ter risco acrescido nos grupos de maior risco, como as pessoas idosas ou doentes crónicos.