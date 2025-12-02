Presidente da República pode adaptar agenda mas "continuará a exercer funções plenamente"

O chefe da Casa Civil do Presidente da República, Fernando Frutuoso de Melo, admitiu hoje que o chefe de Estado poderá fazer "uma adaptação da agenda" nos próximos tempos, mas "continuará a exercer funções plenamente".

Frutuoso de Melo falava aos jornalistas no Hospital de São João, no Porto, após ter terminado a cirurgia a que foi submetido Marcelo Rebelo de Sousa e que "correu bem", segundo uma nota da Presidência da República e a equipa hospitalar.