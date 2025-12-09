Livro da autoria do padre Martins Júnior inspira sessão no Solar do Ribeirinho

O Solar do Ribeirinho, em Machico acolhe, no dia 12 de Dezembro, pelas 18 horas, uma sessão de abordagem do livro 'Legado: Para uma terra com caráter', da autoria de Martins Júnior. Esta é uma iniciativa integrada no ciclo 'Revisitando a obra do Padre Martins Júnior'.

O evento contará com a participação de Ricardo Gouveia (conhecido por "Rigo 23"), Elisa Seixas (professora), Paula Franco (professora), seguindo-se um momento musical.

A iniciativa é promovida pelo Centro Cívico Cultural e Social da Ribeira Seca, com o apoio da Câmara Municipal de Machico e do Solar do Ribeirinho.