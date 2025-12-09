Canceladas sessões do IX Festival de Coros Escolares previstas para esta terça-feira

As sessões de hoje do IX Festival de Coros Escolares, que se está a realizar na Placa Central da Avenida Arriaga, no Funchal, estão canceladas. Em causa estão as condições climatéricas adversas que se fazem sentir em toda a Região.

O evento, inserido na programação da Natal promovida pelo Governo Regional, tinha sessões agendadas para as 11 horas e as 15 horas, com a participação de cinco escolas. Era a estreia da edição deste ano deste festival.

"A segurança de todos os participantes e do público é a nossa prioridade", indica a organização.

