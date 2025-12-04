6.ª Edição do Digital Health Summit 2025 a 10 e 11 de Dezembro na Madeira

A Digital Health Summit 2025 vai realizar-se no Funchal, nos dias 10 e 11 de Dezembro, uma iniciativa da PremiValor Consulting em parceria com o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, e da Secretaria Regional da Economia. O evento vai decorrer no Colégio dos Jesuítas.

De acordo com nota à imprensa, este evento reúne alguns dos mais prestigiados especialistas para debater soluções práticas e disruptivas para os desafios da Saúde, no âmbito do H-INNOVA: HEALTH INNOVATION HUB – 6.ª Edição.

Este hub trata-se de um acelerador de inovação, dedicado à Saúde e conta com parceiros estratégicos como a Universidade da Madeira, o Governo Regional da Madeira, Vodafone, STARTUP MADEIRA, Universidade dos Açores, Hospital do Divino Espírito Santo (Açores), Centro de Oncologia dos Açores, PremiValor Consulting, entre outros.

Adicionalmente, irá ter lugar uma Pitch Ceremony dedicada a STARTUPS, estudantes e Investigadores, promovendo projetos inovadores no setor da Saúde, sendo atribuído prémios de 32.500 euros aos projectos vencedores.

Além disso, será realizada uma Masterclass na Universidade da Madeira para STARTUPS, sobre temas essenciais como "realizar um pitch eficaz para investidores, potenciais clientes e fechar negócios; elaborar um plano financeiro com projecções económico-financeiras para STARTUPS; e avaliar a sua STARTUP para efeitos de entrada de investidores ou financiamento".

"Esta iniciativa pretende capacitar empreendedores, promovendo a ligação entre inovação, investimento e desenvolvimento de soluções disruptivas, ao mesmo tempo que fortalece o ecossistema tecnológico da Madeira, atrai talento e investimento para a Região e consolida a posição da Madeira como hub de referência em inovação, tecnologia e dados na Saúde", refere a tutela.

"Estamos muito entusiasmados com a participação de 46 países nesta sexta edição da Call for Projects, e por criar um espaço onde Autoridades de Saúde, Hospitais, Universidades, Centros de Investigação, empresas, académicos, executivos e especialistas possam reunir-se para discutir e encontrar soluções para os desafios mais urgentes da Saúde," sublinha Telmo Vieira, Managing Partner da PremiValor Consulting e coordenador do H-INNOVA: HEALTH INNOVATION HUB.

