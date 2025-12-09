Aumento dos casos de gripe entre os temas que dominam a imprensa nacional

Público:

- "Reforma laboral reforça possibilidade de se ter contrato a prazo a vida toda"

- "CEMGFA em entrevista: 'Temos de chegar muito próximo dos 36 mil militares'"

- "Estado da Educação 2024. Em cada 100 alunos com escalão A que concluem o 3.º ciclo, 26 reprovaram pelo menos uma vez"

- "Aumento de gripe. Ministra apela à vacinação e aconselha uso de máscara"

- "Registo obrigatório. Sem seguro, 40% do alojamento local pode fechar"

- "Encontro em Londres. Europa ajuda Zelensky a resistir à pressão dos EUA"

Correio da Manhã:

- "Três anos de sofrimento. 'Gostava de continuar a viver e realizar sonhos'. Ângela, de 23 anos, luta contra doença oncológica"

- "Bayern-Sporting. Onda de lesões regressa a Alvalade"

- "Saudades. Adeptos do R. Madrid chamam por Mourinho"

- "Saúde. Governo admite travar cirurgias por causa da gripe"

- "Montijo. Cadeia para mãe que maltrata filho doente"

- "Contesta acusação de violência. Nuno Homem de Sá atrasa julgamento"

- "Ucrânia. EUA apertam cerco a Europa"

- "Médio Oriente. Israel impõe nova fronteira em Gaza"

- "Sucesso. Portugal ganha 'Prémio' de Economia do ano"

- "Outro ficou ferido. Homem colhido pelo Metro Sul do Tejo"

- "Ensino. Falha integração de alunos pobres e estrangeiros"

Jornal de Notícias:

- "Autarquias devolveram quase mil milhões em IRS às famílias"

- "Comerciantes otimistas com aumento das vendas"

- "Liga dos Campeões. Rui Borges à procura de um milagre em Munique"

- "Espetáculo. Circo de Natal do Coliseu tem 40 sessões para todas as idades"

- "Academia. Líder da FAP anuncia terceira residência para estudantes"

- "Mirandela. Mãe de pescador morto a tiro exige justiça"

- "Educação. Português para estrangeiros não chega a imigrantes"

- "Contrafação. Brinquedos deixam crianças em risco"

- "Contágio. DGS aconselha máscaras a quem tem gripe"

Diário de Notícias:

- "António Filipe. 'Investimento de 5,8 mil milhões na Defesa é uma insanidade. Precisamos de mais escolas e hospitais'"

- "Ventura passa para a liderança do voto presidencial com queda de Gouveia e Melo"

- "Imigrantes. Radiografia de 500 dias na mudança da política migratória em Portugal"

- "Música. Tito Paris apresenta ao vivo mais canções de 'Quem está aí?', o novo álbum que será lançado em 2026"

- "Vicente Pereira. O supercampeão que não pode ir ao Jogos Paralímpicos"

- "Educação. 20% dos professores admite abandonar a docência. No grupo abaixo dos 30 são mais de metade"

- "'Handling'. Sindicato recorre ao tribunal para impugnar concurso"

- "Daniela Schlegel, embaixadora alemã. 'Integração europeia é uma história de sucesso única'"

Negócios:

- "Governo prepara mais cheques para elétricos carregados com 20 milhões"

- "Conversa Capital. Gonçalo Lobo Xavier. 'É inevitável' que o cabaz alimentar aumente em 2026"

- "Despesa financiada pelo PRR deixa buraco de 1,2% no PIB em 2027"

- "Radar África. Financiamento americano do Corredor do Lobito vai finalmente avançar"

- "Selo do carro não pode ser imputado ao antigo dono, diz TC"

- "União Europeia dá nova proteção ao aço. Cotadas aplaudem"

O Jornal Económico:

- "Blackstone põe à venda oito imóveis por 100 milhões"

- "Ceticismo e desacordo com fronteiras. Ainda falta para chegar à paz"

- "Paramount vai à luta com a Netflix pela Warner"

- "'O sistema bancário português está num dos melhores momentos de que me recordo' [Horta Osório]"

- "Mercado. Cobre valoriza mais de 30% este ano e está em máximos"

- "Empresas do PSI cumprem 95% das recomendações"

- "APED já negoceia novo contrato coletivo de trabalho"

- "Moçambicana LAM vai voltar a voar para Portugal e Brasil"

O Jogo:

- "Bayern-Sporting. Razia não assusta o leão. Quenda vai parar dois meses, Pote e Trincão ficaram igualmente em Lisboa e falham duelo de Munique"

- "Daniel Bragança de volta quase 10 meses depois"

- "Rui Borges: 'Não assinava o empate, mas estaria a ser hipócrita se dissesse que é 50/50'"

- "FC Porto. Melhor defesa só há 30 anos. Três golos sofridos em 13 jornadas é marca apenas superada pelo dragão de Robson"

- "A revolução anímica de Farioli no intervalo de Tondela"

- "Benfica. Mourinho sabe como ganhar ao Nápoles. Técnico costuma dar-se bem com o atual campeão italiano"

- "Licina também está referenciado na Luz"

- "V. Guimarães 0-0 Gil Vicente"

- "Inglaterra. Bruno brilha na goleada do United. Dois golos e uma assistência no terreno dos Wolves (1-4)"

A Bola:

- "Bayern-Sporting. Leão na montra sem três joias. Quenda para dois meses, Trincão e Pote lesionados"

- "Gonçalo Inácio, Geny Catamo e Vagiannidis em dúvida"

- "Daniel Bragança convocado"

- "Rui Borges: 'Vamos jogar contra a melhor equipa da Europa'"

- "Benfica. Mourinho mantém o onze. Treinador tem contas a ajustar com Conte"

- "Otamendi falha Juventus se vir o amarelo com o Nápoles"

- "FC Porto. William Gomes é arma cada vez menos secreta. Extremo já é o segundo melhor marcador da equipa"

- "SAD avalia futuro de Luuk de Jong"

- "V. Guimarães 0-0 Gil Vicente"

- "Inglaterra. Bruno Fernandes brilha no 4-1 do Man. United ao Wolverhampton"

Record:

- "Sporting. SOS. Quenda tem fratura no pé direito e pára dois meses"

- "Sporting. Falta de extremos torna urgente ida ao mercado"

- "Águia lidera nos erros individuais. Tem 15 como o Casa Pia e 5 deles deram golos"

- "Rádio Benfica arranca 5.ª feira"

- "FC Porto. William mestre do roubo. Pressão alta funciona"

- "Futsal feminino. Chegaram as mulheres de prata. Euforia no aeroporto"

- "Liga. V. Guimarães 0-0 Gil Vicente"

- "Inglaterra. Wolves 1-4 Man. United. Amorim sobe a 6.º"