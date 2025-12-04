O que dizem os jornais nacionais desta quinta-feira

Visão:

- "Sá Carneiro e Balsemão. A dupla improvável que Camarate separou"

- "Centenárias. As lições de mulheres que viveram metade da vida em ditadura e a outra em democracia"

- "Taiwan. Como a ilha se prepara para a invasão de Pequim"

- "Peter Frankopan [historiador britânico]. 'A Europa e os EUA já não ditam o ritmo do mundo'"

- "Se7e. Escapada surpreendente no Alentejo"

Diário de Notícias:

- "Entrevista João Vale de Almeida. 'Não devemos desistir da América de forma irresponsável e precipitada'"

- "BCE defende travagem nos salários para impedir subida dos juros"

- "Luminárias letais. Relatório da PSP confirma problema com cabo elétrico"

- "Pedro das Neves. 'O desinvestimento que foi feito no sistema prisional vai ter impacto de curto e médio prazo na segurança pública'"

- "Contas. Orçamento do Estado: autarcas reclamam verbas em câmaras e freguesias"

- "Defesa. Ministro revela países parceiros para 'investimento histórico' nas Forças Armadas"

- "Justiça. Russos detidos em Angola pretendiam pôr no poder um presidente pró-Rússia"

- "Belém. Marcelo sai do hospital com elogios ao SNS"

- "Drama. Cinema na intimidade de um hospital"

- "Benfica-Sorting. Contagem decrescente para o dérbi de Lisboa que já faz vibrar"

Correio da Manhã:

- "Crime em Loures. Predadora sexual 'caça' menino na Net. Jovem mulher de 20 anos abusa de adolescente de 13 anos"

- "Olga Cardoso 1934-2025. Morreu a rainha da rádio"

- "Escutas com Costa abalam 'operação Influencer'"

- "Aos Emirados Árabes. Viagens de Sócrates custam mais de 10 mil Euro"

- "Pedro Frazão. Deputado faz castração a gato na sede do Chega"

- "Benfica. Rui Costa exige atitude de final no dérbi"

- "Sporting. Diomande regressa na Luz"

- "FC Porto-V. Guimarães. Dragão e Vitória lutam por passagem na Taça da Liga"

- "Beato, Lisboa. Comandante dos bombeiros detido por corrupção"

- "Roubam relógios. Gang dos Rolex volta a atacar"

- "Pacote de habitação. Choque fiscal no IRS para animar arrendamento"

Público:

- "Bolsa extra de 1045 euros para alunos mais pobres que entrem no superior"

- "Cidades portuguesas. Tirar espaço ao carro? Vai ter que ser devagar"

- "2026. Fim do ISP dá 190 milhões à receita do Orçamento"

- "Entrevista. 'O risco de pobreza entre trabalhadores é de 9,2%'. Elizabeth Santos integra o Observatório da Luta contra a Pobreza"

- "Público. 'Valor social' em debate em dia de literacia mediática"

- "Protesto. Árbitros ameaçam com 'paragem total' do futebol"

- "Universo. Existirá mesmo um quarto neutrino, leve e estéril? Novo estudo não encontra sinais"

- "Concerto. Juntos por Gaza no Centro Cultural de Belém porque 'tudo falhou, menos as pessoas'"

Jornal de Notícias:

- "Aumentam vítimas mortais na estrada com álcool e drogas"

- "Indústria. Empresas encerram depois de receber fundos europeus"

- "Corrupção. Avisavam para inspeções nos vinhos verdes a troco de almoços"

- "Póvoa de Varzim. Comerciantes agonizam com 'apagão' de Natal"

- "Águeda. Milhares de visitantes sem acesso a restaurantes"

- "Rapto. Bebé de três meses levada do hospital de Gaia"

- "FC Porto. Farioli em modo poupança para enfrentar o V. Guimarães"

- "Olga Cardoso. Morreu, aos 91 anos, a amiga que marcou gerações"

Negócios:

- "Ganhos dos fundos com renda acessível vão pagar IRS de 5%"

- "Linha de Évora. Valor final da obra da Sacyr só não supera a mais cara das propostas"

- "Taxa do crédito para o carro é mais do dobro do 'leasing'"

- "Falta de normas claras ameaça heranças em criptoativos"

- "Novas regras orçamentais não impedem a subida da dívida da Zona Euro"

- "Banca. Gestores de malparado forçados a dar mais informação"

O Jornal Económico:

- "Empresários querem incentivos para fazer chegar exportações a 60% do PIB"

- "Governo reconhece 'embaraço' com filas para entrar em Portugal"

- "Prata e ouro estão em máximos, mas investidores esperam mais"

- "Caixa e BCP foram a Bruxelas pedir regras mais simples"

- "Von der Leyen não convence Bélgica a libertar 144 mil milhões russos"

- "Indra Group vende negócio de BPO à espanhola Teknei por 96,6 milhões"

- "Banco Central de São Tomé e Príncipe já tem novo governador"

- "Distribuidores alimentares querem mudar lei para ter mais carga"

- "Parlamento aprova novas regras para supervisão de criptoativos"

- "Trump mantém maiores reservas mundiais de petróleo sob pressão"

O Jogo:

- "I Liga. Temperatura volta a subir. Arbitragem é de novo protagonista no futebol português"

- "Nomeações para a 13.ª jornada 'unem' FC Porto e Benfica nas preocupações"

- "APAF ameaça com greve e Liga considera atitute incompreensível"

- "FC Porto -- V. Guimarães. Farioli. 'Temos um enorme trabalho pela frente'"

- "Froholdt fica a descansar"

- "Luís Pinto. 'Estoril? Não há receitas que se possam copiar'"

- "Benfica. 'Os jogos grandes começam semanas antes'"

- "Trubin seguido na Premier League"

- "Aursnes espera 'duelo duro' com leões"

- "Sporting. Leão rei da Europa"

- "Ioannidis deve falhar ida à Luz"

A Bola:

- "Contagem decrescente para o dérbi eterno. Benfica quer reacender o inferno...

- "...Suárez quer apagá-lo. Colombiano tenta estrear-se a marcar em jogo grande"

- "João Tomás recorda primeiro clássico de Mourinho no 'Toque de Bola'"

- "FC Porto - V.Guimarães 20H15"

- "'Compromisso com o clube é surreal' - Francesco Farioli"

- "'Estamos diferentes da equipa da 1.ª jornada' - Luís Pinto"

- "Nacional. Árbitros ameaçam fazer greve"

- "Liga. Proposta para regresso de todos à Taça da Liga discutida na cimeira de presidentes"

- "Internacional. 'Estou tão feliz por Cabo Verde!' - Gelson Femandes"

Record:

- "Ameaça de greve. Guerra do apito na véspera da jornada do dérbi"

- "APAF pede aplicação imediata de penas mais pesadas para quem pressionar árbitros"

- "Liga acusa setor de provocar alarme social"

- "Benfica contra nomeação de António Nobre"

- "FC Porto não quer Luís Godinho em Tondela"

- "Benfica. Aursnes fala da história do clube e elege ex-colega. 'Rafa Silva é o meu preferido'"

- "Sporting. Maxi Aráujo e as origens humildes. 'Eu e os meus irmãos passámos fome'"

- "FC Porto-V. Guimarães. Farioli não se ilude. 'Temos de nos manter exigentes'"