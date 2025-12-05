João Eurico da Fonseca será orador da conferência 'Temas de Hispatologia em Debate na UMa'

O director do Serviço de Reumatologia do Hospital de Santa Maria e Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, João Eurico da Fonseca, é o orador convidado da 4.ª edição da iniciativa 'Temas de Hispatologia em Debate na Universidade da Madeira – Dr. Francisco Henriques de Gouveia', que terá lugar no próximo dia 6 de Dezembro.

A sessão tem início marcado para as 10 horas, decorrendo até às 12h30, na Sala do Senado, no Piso – 2 do Campus Universitário da Penteada, e será dedicada ao tema 'Doenças Reumatológicas e complicações cardiovasculares. Enfoque Clínico-Patológico'.

Segundo nota à imprensa, durante a sua intervenção, João Eurico da Fonseca irá abordar as principais as complicações associadas às doenças reumatológicas, sublinhando a relevância crescente desta especialidade médica, relativamente recente enquanto ramo diferenciado da Medicina Interna. Em contraste, o conceito tradicional de “Reumatismo” (“Doenças Reumáticas”, Doenças Reumatológicas”), remonta a séculos. Em Portugal, já no Séc. XV, a construção do Hospital Termal das Caldas da Rainha, por iniciativa da Rainha D. Leonor, constituiu um marco fundamental no tratamento destas afeções.

A participação no evento é gratuita, mas requer inscrição prévia, através do preenchimento de um formulário