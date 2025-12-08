Nadadores juvenis do Clube Naval do Funchal voltam a brilhar no Algarve

O Clube Naval do Funchal encerrou, hoje, o Zonal de Juvenis Sul, em Quarteira, com um conjunto expressivo de resultados, incluindo títulos, pódios e novos recordes regionais, confirmando o bom momento competitivo da sua formação juvenil.

Rafaela Costa conquistou o título zonal nos 100 metros bruços, vencendo a prova com 1:17.67. Entre os resultados mais marcantes destacou-se também Tomás Gonçalves, que foi vice-campeão nos 200 metros bruços, com 2:22.99, estabelecendo simultaneamente um novo recorde regional Juvenil A.

A equipa mista do Naval alcançou ainda o 2.º lugar na estafeta 4x50 metros livres, concluindo a prova em 1:49.99.

No sector feminino, Vera Jesus subiu ao pódio nos 200 metros livres, terminando em 2:11.31, tendo ainda sido quarta classificada nos 400 metros livres (4:46.98). Já Salvador Mendes garantiu o 3.º lugar nos 200 metros mariposa, com 2:09.85.

Entre outros resultados, Matilde Pereira foi sétima nos 100 metros bruços (1:21.20); Madalena Brito terminou em oitavo lugar nos 200 metros costas (2:31.25); Alexandre Silva foi 14.º nos 100 metros livres (1:00.01); e Mateus Garanito terminou em 15.º na mesma prova, com 56.26.

Com estes desempenhos, o Clube Naval do Funchal fecha a competição com um balanço "extremamente positivo", destacando-se pela afirmação de jovens nadadores no panorama regional e nacional.