Queda no Porto Santo obriga a transporte aeromédico para a Madeira

Um homem de 72 anos, de nacionalidade estrangeira, sofreu uma queda em casa, no início desta tarde, pelas 13 horas, na zona da Camacha, na ilha do Porto Santo.

Para o local foi mobilizada uma ambulância dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo.

Contudo, por apresentar uma suspeita de fractura no colo do fémur foi necessário realizar o seu transporte para a ilha da Madeira.

A missão aeromédica foi realizada pela Esquadra 502 - 'Elefantes', que está em destacamento permanente na ilha dourada.