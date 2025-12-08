Recuperadores-salvadores em treinos em São Vicente

Os recuperadores-salvadores do helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil estão durante a manhã desta segunda-feira, 8 de Dezembro, a realizar um treino de busca e salvamento nas serras de São Vicente.

Contactado pelo DIÁRIO, o presidente da instituição, Richard Marques, esclareceu que este tipo de treinos são normais e que são mensalmente realizados.

Veja o vídeo