Recuperadores-salvadores em treinos em São Vicente
Os recuperadores-salvadores do helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil estão durante a manhã desta segunda-feira, 8 de Dezembro, a realizar um treino de busca e salvamento nas serras de São Vicente.
Contactado pelo DIÁRIO, o presidente da instituição, Richard Marques, esclareceu que este tipo de treinos são normais e que são mensalmente realizados.
