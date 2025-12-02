Albuquerque admite apoiar abertura das Grutas de São Vicente

Miguel Albuquerque garantiu esta manhã que manterá “uma linha de boa relação institucional” com todos os presidentes de Câmara da Madeira, independentemente da cor partidária, sublinhando que São Vicente não será excepção, apesar de José Carlos Gonçalves ter sido eleito pelo Chega. O presidente do Governo Regional respondia às declarações recentes do autarca, que, em entrevista ao DIÁRIO, afirmou que irá pedir apoio financeiro para a reabertura das Grutas de São Vicente.

Albuquerque não fechou a porta a esse apoio, mas também não assumiu qualquer compromisso imediato de financiamento, insistindo que o processo depende, antes de mais, da avaliação técnica em curso. “As grutas só podem ser reabertas com todas as condições de segurança garantidas. Esse é o ponto fundamental”, afirmou.

O governante falava durante uma visita à Boaventura, onde participou na apresentação de um novo vinho e acompanhou a segunda fase do projeto turístico Terrabona. Questionado sobre o futuro das Grutas de São Vicente, Albuquerque explicou que o espaço continua encerrado na sequência de instabilidade provocada por um movimento sísmico, e que está a aguardar o relatório do Laboratório Regional de Engenharia Civil, responsável pela caracterização e certificação da segurança.

“Temos de resolver primeiro a questão estrutural. Não podemos abrir as grutas sem certificação do Laboratório de Engenharia Civil garantindo níveis máximos de segurança”, sublinhou. Segundo a informação mais recente que recebeu, os estudos estão em fase avançada e deverão identificar eventuais zonas críticas e as soluções de mitigação necessárias.

Albuquerque admite que o relatório poderá recomendar obras de consolidação, encerramento parcial ou outras intervenções técnicas. Só depois desse diagnóstico será possível avançar para a fase de decisão política, incluindo a definição de custos.

Sobre a participação financeira do Governo, o presidente reiterou abertura: “Se houver uma solução técnica viável e segura, o Governo está disponível para apoiar. Era fundamental reabrir as grutas. São um atrativo muito importante para o concelho e para a Madeira”

O líder do Executivo destacou ainda que as Grutas de São Vicente geram receita suficiente para “amortizar qualquer investimento que venha a ser necessário”, reforçando a importância turística do complexo. “É um produto estruturante da oferta de São Vicente e a sua reabertura será sempre uma prioridade, desde que garantida a segurança das pessoas”

O relatório técnico deverá ditar os próximos passos, num processo que Albuquerque diz querer “responsável, transparente e sem precipitações”.