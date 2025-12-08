Trump critica Zelensky por "não ter lido a proposta" de paz apresentada pelos EUA

O presidente norte-americano, Donald Trump, criticou o seu homólogo ucraniano por alegadamente "não ter lido a proposta" de paz sobre a Ucrânia dos Estados Unidos, que é objeto de negociações separadas com Moscovo e Kiev.

Questionado por jornalistas num jantar de gala no domingo à noite em Washington, Trump afirmou: "conversámos com o presidente (russo Vladimir) Putin, com os líderes ucranianos --- nomeadamente Zelensky, o presidente Zelensky --- e devo dizer que estou um pouco desapontado por o presidente Zelensky ainda não ter lido a proposta" americana para um acordo na Ucrânia.

"Isso convém à Rússia, sabe, acho que a Rússia preferiria ter todo o país", mas "não tenho a certeza se isso convém a Zelensky", disse ainda Donald Trump.

Os Estados Unidos apresentaram há quase três semanas uma proposta inicial com 28 pontos, que a União Europeia e a Ucrânia consideraram que favorecia Moscovo, e que não incorporou contributos da União Europeia ou da Ucrânia.

O plano previa, entre outras questões, o reconhecimento da soberania russa no Donbass e na Crimeia, anexada em 2014.

Previa também a redução do exército ucraniano para 600.000 efetivos, menos 200.000 do que atualmente, e a renúncia da Ucrânia à adesão à NATO, inscrita na Constituição do país.

Destinado a pôr fim ao conflito desencadeado pela ofensiva russa contra a Ucrânia em fevereiro de 2022, o plano foi alterado substancialmente após várias sessões de negociações com os ucranianos em Genebra e na Florida, para tentar alterar o texto em favor de Kiev.

O documento foi apresentado na terça-feira ao presidente russo, Vladimir Putin, durante uma visita a Moscovo do enviado presidencial norte-americano, Steve Witkoff, e do genro do presidente norte-americano e mediador informal, Jared Kushner.

Poucos detalhes foram divulgados sobre este plano alterado.

Após três dias de negociações na Florida entre as autoridades ucranianas e norte-americanas, não houve avanços significativos no sábado.

No entanto, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, prometeu continuar as negociações em busca de uma "verdadeira paz", enquanto a Rússia realizou novos ataques com drones e mísseis contra a Ucrânia.

A retirada do Donbass, a renúncia ucraniana a ingressar na NATO, as garantias de segurança e as reparações russas no pós-guerra são algumas das questões que dividem as duas partes nas negociações sob mediação dos Estados Unidos.