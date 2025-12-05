Donald Trump recebe primeiro Prémio da Paz da FIFA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu hoje o primeiro Prémio da Paz da FIFA, durante o sorteio do Mundial2026 de futebol, que está a decorrer em Washington.

Trump, que está presente na cerimónia, recebeu a recém-criada distinção das mãos do presidente da FIFA, o suíço-italiano Gianni Infantino, pelas suas ações para "promover a paz e a unidade em todo o mundo".

"É isso que queremos de um líder --- um líder que se preocupa com as pessoas. Este é o seu prémio, este é o seu prémio da paz", disse Infantino, após a exibição de um vídeo anunciando essa decisão, que destaca os esforços de mediação realizados por Trump.

O presidente norte-americano, que usava uma medalha no pescoço e recebeu um troféu com o seu nome gravado, agradeceu à sua família e elogiou os líderes das outras duas nações anfitriãs da competição também presentes --- o primeiro-ministro canadiano Mark Carney e a presidente mexicana Claudia Sheinbaum --- no seu discurso.

"É uma das maiores honras da minha vida, salvámos milhões de vidas", afirmou Trump, lembrando as "tantas guerras" que os Estados Unidos conseguiram travar ou evitar em vários pontos do globo.

O Mundial2026 de futebol vai decorrer entre o dia 11 de junho e 19 de julho do próximo ano nos Estados Unidos, Canadá e México.