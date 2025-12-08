Missas por toda a Madeira pelo feriado da Imaculada Conceição

Hoje é Dia da Imaculada Conceição, um feriado católico que recorda a crença de que a Virgem Maria foi concebida sem o pecado original, sendo um dogma da Igreja desde 1854. É também o dia em que Nossa Senhora da Conceição é Rainha e Padroeira de Portugal, coroada por D. João IV em 1646. A data é marcada por celebrações religiosas, missas e procissões em todo o país, incluindo, naturalmente, a Madeira.

Eis os horários das celebrações em diversas paróquias madeirenses:

Arco da Calheta

Nossa Senhora da Conceição irá ser assinalada com a eucaristia pelas 15h00 na capela em seu louvor, localizada na freguesia do Arco da Calheta.

Camacha

Na igreja da Camacha, às 11h00, decorre a missa da Imaculada Conceição.

Câmara de Lobos

Na capela da Conceição, situada em Câmara de Lobos, a eucaristia é às 16h00.

Estreito da Calheta

A eucaristia terá início às 15h00.

Imaculado Coração de Maria

Celebração do 70.º aniversário da freguesia do Imaculado Coração de Maria, com missa solene na Igreja Paroquial pelas 09h00.

Machico

Nesta paróquia a festa litúrgica tem início às 15h30, sendo presidida pelo bispo do Funchal.

Monte

Na capela de Nossa Senhora da Conceição, Largo das Babosas, será celebrada eucaristia pelas 11h00, seguida de procissão.

Paul do Mar

A paróquia do Paul do Mar celebra a festa e procissão em honra de Nossa Senhora da Conceição às 16h00.

Ponta do Sol

Na paróquia da Conceição, situada na Ponta do Sol, a festa decorre às 15h00.

Porto Moniz

Na igreja do Porto Moniz será celebrada a festa de Nossa Senhora da Conceição.

Porto da Cruz

A festa em honra de Nossa Senhora da Conceição que será celebrada na igreja do Porto da Cruz às 11h00.

Ribeira Brava

Na capela Avé Maria, na freguesia da Ribeira Brava, a festa de Nossa Senhora da Conceição terá início às 16 horas.

Santa Maria Maior

Na igreja de Santa Maria Maior (Socorro) a Eucaristia que assinala a festa de Nossa Senhora da Conceição será celebrada às 11h00, sendo seguida de um almoço comunitário.

São Roque

Na capela de Nossa Senhora da Conceição, na freguesia de São Roque, será celebrada a missa às 16h30.

Sé

Às 11h00, na Sé do Funchal, com a presença do bispo D. Nuno Brás, começará a eucaristia em louvor de Nossa Senhora da Conceição.

Tabua

Na capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição, a eucaristia decorre às 16h00.

OUTROS ASSUNTOS EM AGENDA NESTA SEGUINDA-FEIRA:

08h30 - Concentração dos participantes no 97.º Aniversário do Corpo Nacional de Escutas (CNE) no Largo do Colégio, seguindo-se pelas 09h00 a eucaristia presidida pelo bispo do Funchal, às 10h30 a cerimónia protocolar na Praça do Povo, às 13h00 jogos no Parque de Santa Catarina, Praça do Povo, Praça do Mar e baixa do Funchal, às 16h30 a formatura geral e entrega de prémios na Praça do Povo.

09h30 - Cerimónia comemorativa do 41.º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santana e do 36.º aniversário do corpo de Bombeiros, com eucaristia na Igreja da Ilha (09h30) e recepção das entidades no quartel (11h00).

11h30 - Clube Desportivo Nacional assinala o seu 115.º aniversário com uma cerimónia de entrega de Galardões do Grupo 'Os Alvi-negros' no relvado do Estádio da Madeira, seguindo-se pelas 13h00 a cerimónia do 'Cantar dos Parabéns' no Cristiano Ronaldo Campus Futebol –Estádio e às 19h30 um jantar de gala no restaurante Bahia do Casino da Madeira.

14H00 - Casa do Povo da Camacha assinala oficialmente o começo da Festa, com bênção do presépio no Largo da Achada às 20H00.

16h30- Lançamento do livro "A Menina do Casaco às Riscas”, com encenação da Companhia de Teatro Bolo do Caco, na Fnac do MadeiraShopping.

17h00- Cerimónia de entrega de placas e certificados aos clubes filiados que integraram o Processo de Certificação de Entidades Formadoras – Época 2024/2025, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF, antigo matadouro).

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS NO DIA 8 DE DEZEMBRO:

1720 - D. João V cria por decreto a Real Academia de História.

1792 - Começa a construção do Teatro de S. Carlos, em Lisboa, autoria do arquiteto José da Costa e Silva (1747-1819).

1794 - Os girondinos são admitidos na Convenção, assembleia constituinte francesa.

1910 - É constituído o Nacional Sport Grupo.

1911 - É fundado o Sport Comércio e Salgueiros. Sport Grupo e Salgueiros.

1914 - A armada britânica destrói a força naval alemã ao largo das Ilhas Falkland.

1917 - Revolta militar. Sidónio Pais assume a chefia do Governo e impõe um regime de ditadura. Afonso Costa, primeiro-ministro da República, é preso. Bernardino Machado, o Presidente, destituído.

1918 - Os bolcheviques russos tomam a Estónia.

1923 - É fundada a Ação Realista Portuguesa.

1925 - Adolf Hitler publica "Mein Kampf", na Alemanha.

1930 - Morre, aos 35 anos, por suicídio, a poetisa portuguesa Florbela de Alma da Conceição, Florbela Espanca.

1932 - Maria da Conceição é a primeira bebé a nascer na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, três dias depois da maior unidade do país ter aberto as portas.

1933 - Bernardette Soubirous, vidente de Lourdes, França, é canonizada pelo Papa Pio XI.

1941 - Entra em funcionamento o campo de extermínio de Chelmno, em Lodz, na Polónia, ocupada pelas forças nazis. Cinco mil pessoas são assassinadas na primeira operação de morte.

- II Guerra Mundial. Os Estados Unidos e o Reino Unido declaram guerra ao Japão.

1949 - A Organização das Nações Unidas (ONU) apela ao reconhecimento internacional da República Popular da China. O governo nacionalista muda-se para a Formosa.

1956 - Greve geral na Hungria. É estabelecida a lei marcial.

1958 - Começa a Conferência de Acra, conferência de todos os povos africanos.

1966 - Os Estados Unidos e a URSS definem os termos do tratado que interdita qualquer tipo de explosão nuclear no espaço exterior.

1968 - Começam, em Paris, França, as negociações para o cessar-fogo no Vietname.

1970 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprova a resolução, baseada no relatório da missão especial da ONU à Guiné, que condena o colonialismo português, considerando-o uma "ameaça à paz e à segurança internacionais".

1972 - É inaugurada a igreja de S. Jorge de Arroios, em Lisboa.

1973 - Os oficiais portugueses Vítor Alves, Otelo Saraiva de Carvalho e Vasco Lourenço são escolhidos para a direção da Comissão Coordenadora do Movimento dos Capitães.

1974 - A Grécia vota a favor da instalação do regime republicano, abandonando a monarquia, que vigorava desde 1832.

1977 - O I Governo Constitucional, liderado por Mário Soares, é "chumbado" na Assembleia da República.

1980 - Morre, aos 40 anos, o ex-beatle John Winston Ono Lennon, John Lennon, assassinado à porta da sua casa, em Nova Iorque.

1984 - A Comunidade Económica Europeia e 64 países do Terceiro Mundo assinam a III Convenção de Lomé, Togo.

1987 - O Presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, e o secretário-geral da União Soviética, Mikhail Gorbachov, assinam em Washington, Estados Unidos, um tratado para a eliminação das armas nucleares de alcance intermédio.

1988 - O arquiteto português Siza Vieira recebe o Prémio Europeu de Arquitetura Mies van der Rohe.

1990 - Morre, com 76 anos, o cineasta norte-americano Martin Ritt.

1991 - As populações da Vale de Mula, no distrito da Guarda, e de Obispo, em Espanha, inauguram uma ponte que liga as duas localidades, construída à revelia das autoridades dos dois países.

- A Rússia, a Ucrânia e a Bielorrússia formam a Comunidade dos Estados Independentes (CEI), declarando extinta a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.

1993 - Bill Clinton, Presidente dos Estados Unidos, sanciona a adesão dos Estados Unidos ao Acordo de Comércio Livre da América do Norte (NAFTA).

1994 - Morre, com 67 anos, o cantor e compositor brasileiro António Carlos de Almeida Jobim, Tom Jobim, pioneiro da bossa-nova, autor de 'Garota de Ipanema'.

1995 - A inauguração do Aeroporto Internacional de Macau é presidida pelo Presidente da República, Mário Soares.

1996 - Morre, com 60 anos, o escritor romeno Marin Sorescu, ministro da Cultura entre 1993 e 1995.

1997 - O dramaturgo italiano Dario Fo recebe o Prémio Nobel da Literatura.

2001 - A 9.ª Sinfonia de Beethoven torna-se a primeira obra musical considerada património da humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

2003 - Fontes militares e da espionagem dos Estados Unidos admitem a participação de Israel em contra-ataques "cirúrgicos" à resistência no Iraque.

2004 - A publicação do relatório da Unicef - agência das Nações Unidas para a defesa e promoção dos direitos das crianças, atesta a existência de 125 mil crianças em situação de pobreza em Portugal.

- Os representantes de 12 países sul-americanos, reunidos em Cuzco, Peru, decidem criar a Comunidade Sul-Americana das Nações (CSN) com o objectivo de trabalhar para a integração económica e política da região.

2005 - O Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia, anuncia a detenção O general croata Ante Gotovina, um dos presumíveis criminosos de guerra mais procurados nas ilhas Canárias.

2006 - O Prémio Nobel Alternativo é atribuído ao Festival Internacional de Poesia de Medellín, Colômbia.

2007 - Cinco Presidentes europeus e 35 africanos e 15 primeiros-ministros europeus e 12 africanos participam em Lisboa na II Cimeira União Europeia/África, num gigantesco conclave que põe fim a um interregno de sete anos no diálogo euro-africano.

2011 - Morre, aos 101 anos, Manuela Câncio Reis, companheira do escritor Soeiro Pereira Gomes (1909-1949). Em 1981 publica o livro de memórias Eles Vieram de Madrugada Cartas para a Clandestinidade a Soeiro Pereira Gomes.

- Morre, aos 87 anos, Luiz Francisco Rebello advogado, dramaturgo e crítico teatral. Presidiu durante 30 anos à Sociedade Portuguesa de Autores (1973-2003).

2012 - A presidência da conferência de Doha, Qatar, sobre o combate às alterações climáticas anuncia ter chegado a acordo para estender o protocolo de Quioto até 2020, uma negociação conseguida depois de um longo impasse.

2013 - A atleta Ana Dulce Félix, campeã europeia de 10.000 metros, alcança a medalha de bronze nos Europeus de corta-mato, conseguindo em Belgrado a sua quarta presença consecutiva no pódio.

2014 - O Novo Banco informa que vendeu o Banco Espirito Santo de Investimento (BESI) à Haitong, empresa chinesa especializada em serviços financeiros, por 379 milhões de euros.

2015 - A oposição venezuelana garante 112 lugares no novo parlamento, garantindo à justa uma maioria qualificada de dois terços. O Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) no poder elege 55 deputados.

- O português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, torna-se o primeiro jogador a marcar 11 golos numa fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, estabelecendo um novo recorde com os quatro marcados frente ao Malmö.

2016 - A Comissão Europeia decide agir contra sete Estados-membros na sequência do escândalo da manipulação de emissões poluentes pela Volkswagen, Alemanha, Espanha, Reino Unido, Luxemburgo, Grécia, Lituânia e República Checa, por terem falhado na aplicação das sanções previstas na lei comunitária.

Morre, com 95 anos, John Herschel Glenn, o primeiro astronauta norte-americano a fazer um voo orbital à volta da Terra, em Fevereiro de 1962.

2018 - Morre, aos 89 anos, Maria Teresa Cárcomo Lobo, a primeira mulher portuguesa a integrar um Governo, ainda no tempo do Estado Novo, e que ocupou o cargo de subsecretária de Estado da Saúde e Assistência.

- Morre, aos 91 anos, Lyudmila Mikhailovna Alexeyeva, a mais antiga ativista dos direitos humanos russa e ex-dissidente soviética. Foi um dos membros fundadores do Grupo de Helsínquia de Moscovo, criado para fiscalizar o cumprimento pela União Soviética dos Acordos de Helsínquia de 1975. Recebeu, em 2004, o Prémio Olof Palme e, em 2009, o Prémio Sakharov e em 2015, recebeu o Prémio Václav Havel de Direitos Humanos.

2019 - Portugal conquista a medalha de bronze em seniores femininos nos Europeus de corta-mato, que decorreram no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

- Morre, aos 97 anos, Rogério Carvalho 'Pipi', ex-futebolista internacional português, que se evidenciou ao serviço do Benfica nas décadas de 1940 e 1950.

- Morre, com 98 anos, Arquimedes da Silva Santos, médico especialista em Neuropsiquiatria infantil, pedagogo e escritor. Em 1998, foi agraciado pela Presidência da República com o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique, em 2001, com a Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública, e em 2018 foi distinguido com o título de Doutor Honoris Causa, pela Universidade de Lisboa.

- Morre, aos 92 anos, Paul Adolph Volcker, ex-presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, entre 1979 e 1987, sob o governo de dois presidentes: o democrata Jimmy Carter que o nomeou, e o republicano Ronald Reagan que renovou o seu mandato, que na década de 1980 controlou a inflação com uma forte subida das taxas de juro.

- Morre, aos 85 anos, Caroll Spinney, marionetista norte-americano que deu vida ao 'Poupas' e 'Ferrão' na versão norte-americana da Rua Sésamo.

2020 - O comité misto União Europeia-Reino Unido anuncia um acordo de princípio para a implementação da saída dos britânicos da EU, "O Reino Unido irá retirar as cláusulas 44º, 45º e 47º da proposta de Lei do Mercado Interno, e não irá introduzir nenhuma provisão semelhante na lei de tributação", refere o comunicado conjunto do comité.

- Morre, aos 66 anos, Alejandro Sabella, ex-selecionador argentino, finalista do Mundial de 2014, no Brasil.

2021 - Olaf Scholz, do SPD, é eleito chanceler federal pelo Parlamento alemão (Bundestag), onde os sociais-democratas e os aliados na coligação governamental, verdes e liberais, têm maioria.

- O romance "O Plantador de Abóboras" do escritor timorense Luís Cardoso, publicado em Portugal pela editora Abismo, vence o Prémio Oceanos 2021, organizado no Brasil e que destaca anualmente as melhores obras publicadas em língua portuguesa.

- Morre, aos 87 anos, José Eduardo Pinto da Costa, médico legista, diretor do Instituto de Medicina Legal do Porto. No final dos anos 1980 foi eleito o primeiro presidente do Colégio da Especialidade de Medicina Legal da Ordem dos Médicos e presidiu ao Conselho Superior de Medicina Legal. Fez parte do corpo clínico do Futebol Clube do Porto e era irmão do atual presidente do clube, Pinto da Costa.

2022 - O Conselho da União Europeia aprova, em Bruxelas, a entrada da Croácia no espaço Schengen de livre circulação a partir de 01 de janeiro de 2023, passando este a incluir 27 países.

- Morre, aos 95 anos, Fernando de Pádua, cardiologista, conhecido como "o médico do coração", presidente do Instituto Nacional de Cardiologia Preventiva e fundador da Fundação Portuguesa de Cardiologia e cofundador da Sociedade Internacional de Eletrocardiografia. Em 2005, foi agraciado com o Grande Colar de "Oficial da Ordem de Santiago da Espada" pelo Presidente da República, Jorge Sampaio.

2023 - A vice-presidente do Governo espanhol Nadia Calviño é escolhida pelos ministros das Finanças da União Europeia como a primeira mulher na presidência do Banco Europeu de Investimento, a instituição financeira do bloco comunitário, com sede no Luxemburgo.

- Morre, aos 73 anos, Maria João Quadros, fadista e autora do disco "Fado Mulato".

- Morre, aos 82 anos, Ryan O'Neal, ator norte-americano conhecido por filmes como "Love Story" e "Paper Moon".

2024 - O Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) anuncia que o Presidente sírio, Bashar al-Assad, deixou o país, após 12 dias de ofensiva de uma coligação liderada pelo grupo islâmico Organização de Libertação do Levante (Hayat Tahrir al Sham ou HTS, em árabe).

PENSAMENTO DO DIA: