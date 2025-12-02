EUA removem todas as referências à África do Sul do site do G20

Os Estados Unidos anunciaram, ontem, que vão assumir a presidência anual do grupo de países G20, sucedendo à África do Sul, com quem mantêm uma longa disputa, retirando todas as referências ao país do seu site.

O Presidente norte-americano boicotou a cimeira do G20 realizada em Joanesburgo em novembro e decidiu excluir a África do Sul da cimeira que será organizada nos Estados Unidos em 2026.

As relações entre Washington e Pretória estão no seu ponto mais baixo desde o regresso de Donald Trump à Casa Branca, período em que atacou repetidamente o Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, e o seu Governo.

Washington acusa a África do Sul de "perseguir" a minoria branca do país, o que Pretória rejeita como "desinformação".

"Sob a liderança do Presidente Trump, iremos recentrar o G20 na sua missão principal de impulsionar o crescimento económico e a prosperidade para alcançar resultados", afirmou o Departamento de Estado em comunicado.

Apresentado no evento, o site do G20, ao contrário da prática diplomática, não faz qualquer referência à África do Sul ou a documentos adotados durante a sua presidência. Exibe simplesmente uma fotografia a preto e branco de Donald Trump de fato e gravata, com o punho erguido, usando um boné branco com a inscrição "USA".

"O melhor ainda está por vir", lê-se na mensagem, por baixo de um logótipo do G20 vestido como uma bandeira americana para assinalar o 250.º aniversário da fundação dos Estados Unidos.

A próxima cimeira do G20 em 2026 será realizada em Miami, Florida (sudeste).