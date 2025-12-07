Turista da Letónia resgatado na Levada do Viana
Um turista da Letónia teve de ser resgatado na noite de sábado, na Levada do Viana, depois de se ter aventurado por uma zona de acesso condicionado e ter ficado retido num terreno íngreme e de difícil progressão.
De acordo com informações recolhidas no local, o casal entrou inadvertidamente numa vereda fechada ao público, julgando tratar-se de um percurso alternativo. A mulher conseguiu regressar pelos próprios meios, apesar das dificuldades, mas o homem, assustado com o declive e o estado do terreno, ficou imobilizado e sem condições para prosseguir.
O alerta foi dado pelas 18h30, mobilizando dois veículos e sete operacionais dos Bombeiros Voluntários Madeirenses. A Polícia de Segurança Pública também se deslocou ao local. As equipas iniciaram o deslocamento por volta das 19h00, conseguindo localizar e acompanhar o turista em segurança para zona acessível já entre as 21h00 e as 22h30.
A operação terminou sem feridos. Segundo os bombeiros, o visitante encontrava-se apenas assustado, tendo sido resgatado ileso. A corporação reforça o apelo para que turistas e caminhantes respeitem a sinalização e evitem aceder a percursos encerrados, sobretudo ao final do dia.
