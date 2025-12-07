Um turista da Letónia teve de ser resgatado na noite de sábado, na Levada do Viana, depois de se ter aventurado por uma zona de acesso condicionado e ter ficado retido num terreno íngreme e de difícil progressão.

De acordo com informações recolhidas no local, o casal entrou inadvertidamente numa vereda fechada ao público, julgando tratar-se de um percurso alternativo. A mulher conseguiu regressar pelos próprios meios, apesar das dificuldades, mas o homem, assustado com o declive e o estado do terreno, ficou imobilizado e sem condições para prosseguir.

O alerta foi dado pelas 18h30, mobilizando dois veículos e sete operacionais dos Bombeiros Voluntários Madeirenses. A Polícia de Segurança Pública também se deslocou ao local. As equipas iniciaram o deslocamento por volta das 19h00, conseguindo localizar e acompanhar o turista em segurança para zona acessível já entre as 21h00 e as 22h30.

A operação terminou sem feridos. Segundo os bombeiros, o visitante encontrava-se apenas assustado, tendo sido resgatado ileso. A corporação reforça o apelo para que turistas e caminhantes respeitem a sinalização e evitem aceder a percursos encerrados, sobretudo ao final do dia.