FC Porto reforça liderança com triunfo por 2-0 em Tondela

O FC Porto venceu hoje, no Estádio João Cardoso, o Tondela por 2-0, em jogo da 13.ª jornada da I Liga de futebol, reforçando a liderança, agora com cinco pontos de vantagem para o segundo classificado, o Sporting.

Depois de uma primeira parte sem golos, em apenas um minuto, aos 48 e 49, o FC Porto praticamente sentenciou a partida, primeiro por Samu, e o segundo apontado por William Gomes, a aproveitar um erro colossal de Bernardo Fontes.

Aos seis minutos, Bernardo Fontes foi chamado a uma intervenção decisiva, evitando um autogolo de Brayan Medina, e seis minutos depois voltou a brilhar, desta vez ao responder a um remate de Samu, já na pequena área.

Estes dois lances obrigaram o Tondela a cerrar fileiras, procurando fechar todos os caminhos para a sua baliza, e o FC Porto sentiu dificuldades em encontrar espaços, apostando mais vezes na profundidade, sobretudo através de passes para Samu.

Sempre que podia, o Tondela procurava responder em transição rápida, e num desses lances, aos 28 minutos, a bola chegou a Jordy, que ganhou o duelo a Kiwior dentro da área, mas o remate do norte-americano saiu fraco e Diogo Costa segurou sem problemas.

Na resposta portista, William Gomes trabalhou na direita, ultrapassou Maviram e rematou com força, mas Bernardo Fontes voltou a negar o golo aos visitantes.

Aos 33 minutos, o FC Porto ainda chegou a introduzir a bola na baliza tondelense, com Rodrigo Mora a aproveitar uma sobra após remate de William Gomes, surgindo solto na área, mas o lance seria anulado pelo VAR devido a posição irregular do jovem atacante.

Já nos descontos da primeira parte, aos 45+1, também o Tondela marcou, mas Luís Godinho prontamente invalidou o lance, assinalando uma infração de Brayan Medina sobre Froholdt antes de o defesa cabecear para a baliza de Diogo Costa.

No segundo tempo, bastou um minuto para o jogo mudar por completo. Primeiro, aos 48 minutos, Samu inaugurou o marcador na sequência de um pontapé de canto, aproveitando uma defesa incompleta de Bernardo Fontes. Logo no minuto seguinte, após a reposição, a bola chegou ao guarda-redes do Tondela, que tentou driblar William Gomes sem sucesso, e o avançado brasileiro limitou-se a empurrar a bola para o fundo da baliza deserta, ampliando a vantagem portista.

Foram dois golpes duros nas ambições do Tondela. Cristiano Bacci respondeu com as entradas de Ivan Cavaleiro, Ceitil e João Afonso, mas a equipa beirã continuou a demonstrar pouca capacidade para criar perigo junto da baliza de Diogo Costa.

Com o jogo controlado, Francesco Farioli aproveitou para rodar a equipa, com as entradas de Pablo Rosário, Borja Sainz, Deniz Gul, Alarcon e Martim Fernandes.

Com esta vitória, o FC Porto reforça a liderança da I Liga, somando agora 37 pontos, mais cinco do que o Sporting e mais oito do que o Benfica. Já o Tondela mantém-se acima da linha de água, na 16.ª posição, lugar de play-off de manutenção, com nove pontos --- os mesmos de Casa Pia e Arouca ---, enquanto o AVS permanece no último posto, com apenas três pontos.