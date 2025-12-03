CD da FPF avança com inquérito após queixas do FC Porto contra Fábio Veríssimo

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo de inquérito depois de queixas do FC Porto sobre o árbitro Fábio Veríssimo, confirmou hoje à Lusa fonte próxima do processo.

"Instauração de processo de inquérito, por deliberação da Secção Profissional, de 28 de novembro de 2025, tendo por objeto apuramento da relevância disciplinar de factualidade participada pela Futebol Clube do Porto -- Futebol SAD", refere um comunicado do CD da FPF.

No mesmo documento, o Conselho de Disciplina refere que o "processo foi enviado, no dia 29 de novembro de 2025, à Comissão de Instrutores da Liga Portugal, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução".

No início do mês, o FC Porto acusou o árbitro Fábio Veríssimo de ter dirigido "ameaças e outras formas de intimidação" a dirigentes do clube após o jogo com o Arouca e de as ter concretizado na receção ao Sporting de Braga, da 10.ª jornada da I Liga de futebol.

Esta reação do FC Porto surgiu depois de uma alegada tentativa de coação à equipa de arbitragem por parte dos portistas, descrita no relatório de Fábio Veríssimo, relativo ao jogo entre FC Porto e Sporting de Braga, que os 'dragões' venceram por 2-1.

Segundo o relato do próprio, durante o intervalo do encontro da 10.ª jornada da I Liga, o árbitro deparou-se com um televisor a passar repetidamente, sem possibilidade de ser desligado, alguns lances do primeiro tempo.