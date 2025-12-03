Célia Pessegueiro formaliza candidatura à liderança do PS-Madeira

Célia Pessegueiro entregou, hoje, a sua candidatura à liderança do PS-Madeira.

A formalização oficial deu-se com a entrega da candidatura ao presidente da Comissão Organizadora do Congresso do Partido, Leonardo Santos, nesta que é a data limite para o efeito.

Refira-se que a apresentação pública da candidatura de Célia Pessegueiro teve lugar na passada quinta-feira, momento em que a candidata deu a conhecer as linhas mestras da sua moção de estratégia global e apontou os seus dois grandes objectivos: “construir Partido com militantes e simpatizantes e preparar uma alternativa séria e credível que sirva todos os madeirenses e porto-santenses”.

Célia promete transformar o PS numa “alternativa séria” e ‘pisca o olho’ ao JPP Célia Pessegueiro candidata-se à presidência do PS-Madeira com dois objectivos fundamentais: “voltar a construir Partido com militantes e simpatizantes e preparar uma alternativa séria e credível que sirva todos os madeirenses e porto-santenses”. As ideias-chave do seu projecto de liderança foram apresentadas esta tarde, na sede partidária da Rua da Alfândega, sendo que no seu discurso fez uma espécie de ‘namoro’ ao JPP.

Sob o lema ‘Agir para Construir Futuro’, Célia Pessegueiro lança-se neste desafio com o objectivo de unir e mobilizar o partido, para que o PS "não seja apenas oposição, mas que ofereça soluções concretas para os problemas com que os madeirenses se vêem hoje confrontados”, referindo-se a áreas como a da habitação, saúde, mobilidade, custo de vida, respostas para os jovens e sector primário.

As eleições internas no PS-Madeira realizam-se no próximo dia 13 de Dezembro, em todos os concelhos da Região e o XXIII Congresso Regional do Partido terá lugar a 10 e 11 de Janeiro de 2026, no Funchal.

Novo líder do PS-Madeira escolhido a 13 de Dezembro Candidaturas à liderança podem ser apresentadas até dia 3. Congresso acontece a 10 e 11 de Janeiro

À liderança do partido concorre também o ex-presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco.