FC Porto soma terceiro triunfo com 'bis' de Gabri Veiga na recepção ao Nice

O FC Porto conquistou hoje a terceira vitória na edição 2025/26 da Liga Europa de futebol, ao impor-se por 3-0 na receção ao lanterna-vermelha Nice, em jogo da quinta jornada.

Dois golos de Gabri Veiga, o primeiro logo aos 19 segundos e o segundo aos 33, e um de Samu, aos 61, na conversão de uma grande penalidade, permitiram o regresso às vitórias dos comandados pelo italiano Francesco Farioli, depois da derrota em Nottingham (2-0) e do empate na visita ao Utrecht (1-1).

Com este triunfo, os 'dragões' subiram provisoriamente ao quinto lugar, com 10 pontos, enquanto o Nice permanece no 36.º e último lugar, ainda sem qualquer ponto, tal como os escoceses do Rangers, ainda hoje anfitriões do Sporting de Braga.