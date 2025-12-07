Jimmy Jesus vence Avalanche

A Avalanche Raposeira 2025 voltou a reunir dezenas de atletas num percurso rápido e altamente técnico, marcado por grande competitividade entre os principais nomes do BTT regional.

Jimmy Jesus da Silva foi o grande vencedor da classe geral, impondo um ritmo fortíssimo e concluindo a descida em 07:48,8, o melhor registo da edição.

Na disputa direta pelos lugares do pódio geral, Emanuel Pombo ficou em segundo lugar, apenas a 1,5 segundos do vencedor, com 07:50,3, seguido de Matias João Caires Camacho, terceiro classificado com 07:53,5.

Ainda entre os dez primeiros destacaram-se Francisco Branco (07:55,1), Mário Costa (08:00,5) e Emanuel Alves (08:04,9), todos eles com prestações muito consistentes.

Ao longo do pelotão, os tempos demonstram uma prova muito disputada, com vários atletas separados por décimos de segundo. Participaram corredores de todas as idades e clubes, reforçando o estatuto da Avalanche Raposeira como uma das provas mais emblemáticas do calendário de BTT na Madeira.

A organização destacou o elevado nível desportivo, a segurança durante todo o percurso e a forte adesão de atletas e público, factos que continuam a consolidar o evento como referência no panorama regional.