Francisco Jesus dá dois concertos nos Açores

Francisco Jesus, músico madeirense canta fado hoje e amanhã, pela primeira vez nos Açores, na ilha Terceira, na Dona Viola.

O músico madeirense natural da Camacha está profundamente ligado às raízes da música tradicional da sua terra. Desde muito jovem, demonstrou uma grande paixão pelas tradições locais, participando em vários grupos de folclore com o objetivo de preservar e valorizar o património cultural madeirense.

Francisco Jesus destaca-se pela sua versatilidade musical. Embora a música tradicional seja uma das suas maiores inspirações, o jovem músico não se limita a um único género, explorando também estilos como o fado e a música portuguesa.

Fundador dos grupos Cordophonia e Ficha Tripla, Francisco tem vindo a desenvolver diversos projetos artísticos, entre os quais se destacam “Tributo a Max” e o concerto “Cantigas da Festa”, entre outros trabalhos que refletem a sua dedicação e criatividade.

Ao longo do seu percurso, já partilhou o palco com reconhecidos artistas madeirenses como André Santos, Vânia Fernandes, Elisa Silva e Tiago Sena, em várias apresentações. Em 2024, foi convidado pelo artista nacional António Zambujo a participar no concerto comemorativo do Dia da Cidade do Porto Santo, um marco importante na sua carreira.

Nesse mesmo ano, Francisco Jesus foi distinguido com o prémio “Jovem Revelação” pela Assembleia Regional e recebeu a “Medalha de Mérito” atribuída pela Junta de Freguesia da Camacha — reconhecimentos que refletem o seu talento, dedicação e contributo para a cultura musical madeirense.

Nestes dois concertos nos Açores o músico e cantor vai fados do Max como os temas: o nem às paredes confesso, noite, Porto Santo e outros do conhecimento geral como o fado do estudante, trigueirinha, o proprietário da taberna dona viola, e o que vai o acompanha é o Evandro Meneses.