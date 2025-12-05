Avalanche Raposeira com 160 inscritos

A XVII edição da Avalanche Raposeira foi hoje apresentada no salão nobre da Câmara Municipal da Calheta, com a organização a revelar que já estão confirmados 160 atletas inscritos. A expectativa é de que, até ao fecho das inscrições, o número atinja as duas centenas de participantes, aproximando-se do recorde histórico da prova, que contou com 238 concorrentes.

Emanuel Pombo, o consagrado atleta calhetense de Downhill e figura maior da modalidade na Região, volta a ser apontado como um dos principais candidatos ao triunfo. A organização destaca, no entanto, a presença de vários nomes de relevo nacional e internacional, reforçando o estatuto da Avalanche Raposeira como uma das provas mais emblemáticas do calendário madeirense.

Durante a sessão, a presidente da Câmara sublinhou que o município manterá a aposta na política desportiva, encarando o desporto como um instrumento de promoção territorial, dinamização turística e formação dos mais jovens. Acrescentou ainda que eventos desta dimensão têm um impacto direto na economia local e contribuem para afirmar a Calheta como destino de desporto de natureza.

Em representação do Governo Regional, Juan Andrade detalhou os apoios concedidos à prova, destacando a articulação entre entidades públicas, clubes e organização. Sublinhou que a aposta em eventos de aventura e desporto ao ar livre é estratégica para a Madeira, quer pelo retorno económico, quer pela visibilidade internacional que geram.

A XVII Avalanche Raposeira volta a reunir atletas, equipas e adeptos num percurso já icónico, confirmando-se como um dos momentos mais aguardados do calendário desportivo da Calheta.