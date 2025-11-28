Avalanche Raposeira arranca a 7 de Dezembro

A Avalanche Raposeira assinala, no próximo dia 7 de Dezembro, a sua XVII edição, reafirmando-se como uma das provas de referência do BTT regional e com crescente projecção internacional. A organização garante que está a preparar mais um grande evento, com o propósito de promover a Fajã da Ovelha e encerrar a época competitiva reunindo atletas, equipas, treinadores, clubes e famílias num ambiente que mistura adrenalina, convívio e tradição.

Segundo Daniel Pombo, responsável pela prova, o objectivo mantém-se intacto: reforçar o estatuto da Avalanche como um marco do BTT regional e deixar aos participantes a lembrança de mais um dia inesquecível, numa edição preparada em parceria com a Associação de Ciclismo da Madeira.

As inscrições decorrem exclusivamente online até às 18 horas de 5 de Dezembro, não sendo permitidas adesões no próprio dia. A organização já confirmou a presença de vários atletas do continente e do estrangeiro, além de Emanuel Pombo, vencedor de 14 edições, que volta a alinhar na competição.

A edição deste ano contará também com uma componente solidária. O evento associa-se ao projecto do atleta Gonçalo Rodrigues, que participará em Fevereiro de 2026 num raid solidário em Marrocos, conduzindo um Peugeot 205 de baixo custo por cerca de 2.500 quilómetros em todo-o-terreno. A missão inclui transportar 40 quilos de material escolar e desportivo para crianças entre os 5 e os 14 anos. No dia da prova, a organização pretende recolher material solidário para apoiar esta iniciativa.

O percurso mantém o ADN da prova: 5,72 quilómetros inteiramente em terra batida, com trabalhos de manutenção já concluídos para garantir maior fluidez e diversão. Todos os atletas inscritos recebem um kit brinde composto por autocolantes, chaveiro, suplementos Bioforma, vales de desconto nas lojas Bioforma e Alberto Oculista, água ou sumo, uma bebida energética, dorsal, pulseira inviolável e transporte.

Além dos brindes, são atribuídos 450 euros em prémios monetários e três vales-oferta de óculos de sol das lojas Alberto Oculista.

O programa arranca às 9 horas com treinos livres. A manga de qualificação está marcada para as 13 horas, definindo o alinhamento para a descida oficial, que terá início às 16 horas, com partida na Fonte do Bispo e chegada à Raposeira do Lugarinho.

A organização deixa ainda um agradecimento especial a todo o staff, parceiros e patrocinadores que, ao longo de 17 anos, têm contribuído para afirmar a Avalanche Raposeira como um dos eventos mais emblemáticos do BTT na Madeira.