Queimada na zona do Garachico

Uma queimada foi registada na zona do Garachico, em Câmara de Lobos. Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos não prestaram informações sobre a situação, alegando que apenas o chefe da corporação está autorizado a fazê-lo, estando este ocupado no momento.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal chegaram a ser accionados, mas o auto-tanque que seguia para o local acabou por ser desmobilizado antes de chegar.

Segundo testemunhas, o helicóptero do SRPC terá também sido mobilizado, tendo sido visto a sobrevoar a zona do Estreito de Câmara de Lobos na última hora.