Casa do Povo do Curral das Freiras conquista supertaça de futsal e completa triplete

A Casa do Povo do Curral das Freiras (CPCF) fez história, na passada sexta-feira, dia 5 de Dezembro, ao conquistar a Supertaça ACAPORAMA/AFM. Este triunfo não apenas assinala o primeiro título da nova época desportiva, como também consolida um inédito "triplete histórico", após a conquista do Campeonato e da Taça na temporada anterior.

O presidente da direcção da Casa do Povo do Curral das Freiras, Eugénio Vasconcelos, sublinhou a importância deste feito da equipa de futsal, orientada por Renato Freitas e Miguel Aguiar. "Este momento é muito mais do que um troféu, é o reflexo de um percurso notável, construído passo a passo, com trabalho, dedicação e uma enorme vontade de vencer," afirmou o dirigente.

Eugénio Vasconcelos destacou também o ciclo de sucesso da modalidade na instituição: "Viemos de uma época de enorme sucesso e, com esta conquista, damos continuidade a um ciclo extraordinário. A Supertaça representa não só o primeiro título da nova temporada, mas também a concretização de um triplete histórico, que enche de orgulho todos aqueles que vestem e defendem estas cores".

"Cada vitória reforça a solidez do nosso projecto e o empenho extraordinário de todos: atletas, equipa técnica, direção, staff e, claro, os nossos adeptos, que nunca deixam de acreditar", acrescentou o presidente.