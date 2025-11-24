Turista resgatada após perder-se em levada
Uma turista foi resgatada ontem à noite após ter-se perdido na Levada dos Três Paus à Viana, em Santo António.
O resgate aconteceu pelas 20h00 e mobilizou 10 bombeiros de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.
Sem ferimentos, mas apenas desorientada, a mulher de 29 anos estava a fazer a levada sozinha quando se perdeu. Não precisou de cuidados de saúde.
