Turista resgatada após perder-se em levada

Uma turista foi resgatada ontem à noite após ter-se perdido na Levada dos Três Paus à Viana, em Santo António.

O resgate aconteceu pelas 20h00 e mobilizou 10 bombeiros de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Sem ferimentos, mas apenas desorientada, a mulher de 29 anos estava a fazer a levada sozinha quando se perdeu. Não precisou de cuidados de saúde.