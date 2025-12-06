Torneio de Futsal Solidário 2025 apoiou Centro da Mãe com bens essenciais

O Instituto Profissional de Transportes e Logística da Madeira (IPTL) promoveu, ontem, o seu Torneio de Futsal Solidário 2025, uma iniciativa que aliou a prática desportiva a uma causa social. Nesta edição, o evento solidário ajudou a recolher bens de primeira necessidade destinados ao Centro da Mãe, instituição que presta apoio a famílias em situação de vulnerabilidade.

A actividade contou com a participação de equipas formadas por alunos e docentes do IPTL, que contribuíram com produtos de higiene e artigos de apoio a bebés, ajudando a responder a necessidades concretas da comunidade.

O Centro da Mãe agradeceu o gesto solidário, sublinhando a importância deste tipo de parcerias na continuidade do seu trabalho diário junto das famílias apoiadas.

O Torneio de Futsal Solidário 2025 contou ainda com uma componente competitiva, tendo sido disputado em ambiente de 'fair play' e saudável convivência entre todas as equipas. A formação vencedora, a equipa os Prof´s, destacou-se pelo desempenho em campo.

"O Torneio de Futsal Solidário 2025 reforça, assim, o compromisso do IPTL com a responsabilidade social e com a promoção de valores humanos no contexto educativo, através de iniciativas que aproximam a comunidade escolar das realidades sociais que a envolvem", destaca a instituição em comunicado de imprensa.