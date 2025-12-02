'Começo d'A Festa' na Casa do Povo da Camacha

A Casa do Povo da Camacha dá início, no próximo dia 8 de Dezembro, à celebração da Festa, um evento dinâmico e multicultural que convida toda a comunidade a participar e a vivenciar momentos de cultura, música e tradição.

Intitulado 'Começo d’A Festa', a iniciativa contará com a condução dos animadores Nuno Abreu e Renato Moniz, conhecidos pelo projecto Combispos, e com actuações de diversos grupos e projectos da Região. Entre os destaques estão a Orquestra de Bandolins, o Grupo Folclórico, o Grupo Coral e o Teatro Experimental da própria Casa do Povo da Camacha.

O programa inclui ainda a Banda Paroquial de São Lourenço, o Projecto Tenda, as Tecedeiras, o Grupo de Pastores do Vale Paraíso e o músico Márcio Amaro, prometendo momentos de animação, tradição e partilha cultural para todas as idades.