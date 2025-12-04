Israel pode participar na Eurovisão em Maio na Áustria

Israel poderá participar no Festival Eurovisão da Canção 2026, marcado para maio, na Áustria, caso assim entenda, foi hoje decidido durante a assembleia-geral da União Europeia de Radiodifusão (UER), a decorrer na Suíça.

De acordo com a UER, num comunicado partilhado ao final da tarde de hoje no 'site' oficial daquele organismo, "todos os membros da UER que desejem participar no Festival Eurovisão da Canção 2026 e concordem em cumprir as novas regras são elegíveis para participar".

Os membros da UER, estações públicas de vários países europeus, votaram hoje, em escrutínio secreto, sobre se "estavam suficientemente satisfeitos com as novas medidas e salvaguardas anunciadas no mês passado, sem votar sobre a participação no evento do próximo ano".

"A grande maioria concordou que não era necessário realizar uma nova votação sobre a participação e que o Festival Eurovisão da Canção 2026 deveria decorrer como previsto, com as salvaguardas adicionais em vigor", lê-se no comunicado.

Após a votação de hoje, as estações públicas dos vários países deverão confirmar a sua participação na edição de 2026.

De acordo com a UER, "a lista completa dos participantes na edição do 70.º aniversário do Festival Eurovisão da Canção será anunciada antes do Natal".

Alguns países europeus, entre os quais Eslovénia, Espanha, Irlanda, Islândia e Países Baixos, tornaram público nos últimos meses que ponderam boicotar a edição de 2026, que acontecerá em Viena, caso Israel participe no concurso.

A final do 70.º Festival Eurovisão da Canção está marcado para 16 de maio, sendo antecedida de duas semifinais a 12 e 14 de daquele mês.

O Festival Eurovisão da Canção é organizado pela UER em cooperação com operadores públicos de mais de 35 países, entre os quais a RTP.

O concurso realiza-se anualmente desde 1956 e já houve países excluídos, caso da Bielorrússia, em 2021, após a reeleição do presidente Aleksandr Lukashenko, e da Rússia, em 2022, após a invasão da Ucrânia.

Israel foi o primeiro país não europeu a poder participar, em 1973, e ganhou quatro vezes.

A Áustria venceu o 69.º Festival Eurovisão da Canção, que aconteceu em maio passado em Basileia, na Suíça, com o tema "Starmania", interpretado por JJ. Os representantes portugueses, NAPA, alcançaram o 21.º lugar com a canção "Deslocado".

Portugal participou pela primeira vez no Festival Eurovisão da Canção em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Em 2017, Portugal venceu pela primeira e única vez o concurso com a canção "Amar pelos dois", de Luísa Sobral, interpretada por Salvador Sobral.