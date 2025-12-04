Muitas nuvens e possíveis aguaceiros fracos na Madeira
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, esta seja uma quinta-feira com céu muito nublado e com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas terras altas.
O vento será em geral fraco (inferior a 20 km/h) predominando de nordeste.
Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 16ºC de mínima e os 21.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 16.ºC de mínima e os 20.ºC de máxima.
Já para o Funchal também está previsto períodos de céu muito nublado. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas de noroeste com 3 a 3,5 metros, diminuindo para 2,5 a 3 metros a partir do meio da manhã na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas de quadrante sul com 1 a 1,5 metros, sendo ondas de oeste/sudoeste com 1,5 a 2,5 metros na parte oeste da ilha da Madeira até meio da manhã.
A temperatura da água do mar irá variar entre os 21 e 22.ºC