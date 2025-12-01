Réveillon 2025! Fim do Ano ao redor do mundo

À medida que nos preparamos para dar as boas-vindas a um novo ciclo cheio de promessas, chega o momento de escolher o cenário perfeito para viver um Réveillon 2025 verdadeiramente memorável.

Se ainda não decidiu onde vai brindar à chegada do novo ano, não se preocupe, a Intertours leva-o até aos destinos mais incríveis do planeta: descubra lugares mágicos, com festas vibrantes, paisagens de sonho e experiências únicas.

Embarque connosco nesta viagem e comece já a sonhar com o seu fim de ano perfeito!

São Tomé e Príncipe | Fim de Ano em São Tomé

Partidas: Lisboa

Datas: 26, 27, 28 de Dezembro 2025

Duração: 8 dias / 7 noites

Preço: desde 1 257 € por pessoa

Inclui: passagem aérea, transferes partilhados, 7 noites de estadia com pequeno-almoço no SH Boutique Hotel 4*, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro de Viagem.

Não inclui: voo de/para Funchal, despesas de reserva, outros serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

Brasil | Fim de Ano no Rio de Janeiro

Partidas: Lisboa

Datas: 28/ 29 de Dezembro 2025

Duração: 7 dias / 5 noites

Preço: desde 1 924 € por pessoa

Inclui: passagem aérea, transferes partilhados, estadia de 7 noites com pequeno-almoço no Casablanca Koeler Hotel, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro Multiviagens Essencial.

Não inclui: voo de/para Funchal, despesas de reserva, taxas de turismo e serviço, outros serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

EUA | Fim de Ano em Nova Iorque

Partidas: Lisboa, Porto

Datas: 27/ 28/ 29 de Dezembro 2025

Duração: 6 dias / 5 noites

Preço: desde 1 925 € por pessoa

Inclui: passagem aérea, transfer de chegada, 5 noites de alojamento no hotel e regime escolhidos, visita de orientação de Manhattan com guia multilíngue, visita panorâmica “Christmas Light Tour – Dyker Heights” com guia multilíngue, entrada no The Edge Observation Deck, resort fee, assistência por representantes locais, taxas de serviço, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro de viagem.

Não inclui: voo de/para Funchal, despesas de reserva, visto eletrónico, bagagem de porão, transfer de partida, transporte de/para ponto de encontro visitas e The Edge, outros serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

Turquia | Fim de Ano na Capadócia

Partidas: Lisboa, Porto

Datas: 28 de Dezembro 2025

Duração: 6 dias / 5 noites

Preço: desde 1 959 € por pessoa

Inclui: passagem aérea, transfer de chegada/partida, 5 noites de estadia com pequeno-almoço, refeições conforme itinerário (8 refeições), circuito em autocarro de turismo, com guia local em português ou espanhol, visitas e entradas conforme itinerário, Jantar de Gala de Fim de Ano, Tour Leader durante a viagem, gratificações a guias e motoristas, taxas hoteleiras/serviço, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro de Assistência em Viagem.

Não inclui: voo de/para Funchal, despesas de reserva, bagagem de porão, bebidas às refeições, serviço de bagageiro, outros serviços não mencionados no programa e extras de carácter pessoal.

